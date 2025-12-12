HABER MERKEZİ
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın acı günü
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın annesi Opr. Dr. Hatice Karahan hayatını kaybetti. Cenazesi yarın Fatih Camii’nde, pazar günü ise Karahallı Aile Mezarlığı’na defnedilecek.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın annesi Opr. Dr. Hatice Karahan, hayatını kaybetti.
Hatice Karahan'ın vefat haberi Merkez Bankası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile duyuruldu.
Açıklamada, Karahan'ın cenazesinin, 13 Aralık Cumartesi günü (yarın) Fatih Camii'nde yapılacak törenin ardından, 14 Aralık Pazar günü Karahallı Aile Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR