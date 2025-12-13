2026 yılı asgari ücreti için pazarlıklar başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Ancak toplantıya işçi tarafı TÜRK-İŞ katılmadı. İkinci toplantının tarihi ise 18 Aralık olarak açıklandı.

TÜRK-İŞ TALEPLERİNİ SUNDU TÜRK-İŞ heyeti toplantı öncesi Bakan Işıkhan'ı ziyaret eden TÜRK-İŞ heyeti taleplerini içeren zarfı sundu.

"TÜRK-İŞ ALMIŞ OLDUĞU KARARIN ARKASINDADIR" Bakanlıktan ayrılırken açıklamalarda bulunan Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Komisyon gerçek anlamda adil ve demokratik bir yapıya kavuşmadıkça komisyona katılmayacağımızı açıklamıştık. Komisyonda herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bu nedenle TÜRK-İŞ almış olduğu kararın arkasındadır. 2026 asgari ücret zammı için komisyona katılmayacağız." ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ'İN ZARFINDAKİ DETAYLAR... TÜRK-İŞ'in Bakan Işıkhan'a sunduğu zarfın detayları ortaya çıktı. İşte işçi kesiminin talepleri...

YÜZDE 14.38'LİK ENFLASYON KAYBININ TELAFİSİ İSTENDİ Asgari ücretliden emekliye, çocuk işçiliğinden iş cinayetlerine kadar çalışma hayatındaki bir dizi soruna da işaret edilen Türk-İş’in mektubunda asgari ücret için öncelikle geçen yıl karşılanmayan yüzde 14.38’lik enflasyon kaybının telafi edilmesi istendi.

REFAH PAYI TALEBİ Bu yapıldıktan sonra gıda, ulaşım, kira ve eğitimde yaşanan yüksek fiyat artışlarının karşılanmasını talep eden Türk-İş, bunlara ilave olarak ekonomik büyümenin sağladığı refah artışının işçiye yansıtılması talebinde bulundu.

RAKAMSAL VERİ YOK Türk-İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar’ın götürdüğü talep listesinde zam oranı ya da istenen asgari ücrete ilişkin herhangi bir rakamsal veri yer almadı.

YÜZDE 78.8 ZAM Sözcü'de yer alan habere göre, Türk-İş’in Bakanlığa sunduğu taleplerin karşılanması halinde asgari ücretin yüzde 78.8 zamla 39 bin 525 liraya yükseltilmesi gerekiyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı yeter sayısı için de 10 üyenin katılması yeterli. Asgari ücret zammının ay sonuna kadar açıklanması gerekiyor. Zamlı ücretler ise şubat ayında hesaplara yatacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Asgari ücret zammında genel beklenti yüzde 20 ila 30 arasında değişiyor. Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa 27 bin 630 TL, yüzde 30 zam yapılırsa 28 bin 735 TL olacak.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI ZAM ORANI ZAMLI ASGARİ ÜCRET Yüzde 21 26 BİN 745 TL Yüzde 22 26 BİN 966 TL Yüzde 23 27 BİN 187 TL Yüzde 24 27 BİN 408 TL Yüzde 25 27 BİN 630 TL Yüzde 26 27 BİN 851 TL Yüzde 27 28 BİN 72 TL Yüzde 28 28 BİN 293 TL Yüzde 29 28 BİN 514 TL Yüzde 30 28 BİN 735 TL

Haberle İlgili Daha Fazlası