Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca'nın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Teknik direktör Domenico Tedesco, Brezilyalı yıldızın kalmasını istiyor. Sarı-lacivertli kulübün ise Talisca'ya teklif edeceği maaşı belirlediği öne sürüldü.

Anderson Talisca, 2024-25 sezonunun ara transfer döneminde Fenerbahçe ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Brezilyalı yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

TEDESCO'DAN OLUMLU RAPOR

Düzenli olarak ilk 11'de oynamamasına karşın verdiği skor katkısıyla dikkat çeken ve 23 maçta 13 gole direkt etki eden Talisca için Domenico Tedesco'dan olumlu rapor geldi. Sözcü'de yer alan habere göre Tedesco, Brezilyalı yıldızın takımda kalmasını istiyor.

Tedesco kararını verdi! Yönetim harekete geçiyor: Talisca'ya teklif edilecek rakam ortaya çıktı

Fenerbahçe yönetimi de Talisca ile ocak ayında masaya oturma kararı aldı. Halihazırda yıllık 10 milyon euro kazanan tecrübeli futbolcuya sunulacak teklifin de belirlendiği öne sürüldü.

5'İ KABUL EDERSE DEVAM EDİLECEK

Buna göre Fenerbahçe yönetimi, yıllık 5 milyon euro ücreti kabul etmesi durumunda ocak ayında Talisca ile yeni sözleşme imzalayacak.

