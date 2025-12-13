Ankara’da bulunan sözde güzellik merkezi/masaj salonunda, müşterileri taciz suçlamasıyla tehdit ederek kredi kartlarından yüksek miktarlarda para çeken çeteye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı, işyerinde kılıç ele geçirildi.

Ankara bulunan bir sözde güzellik merkezi/masaj salonu müşterileri akıllara durgunluk veren yöntemle hedef aldı.

Masaj salonunda sahte taciz oyunu: Müşterileri iğrenç yöntemle gasp etmişler

DİKKAT ÇEKEN SAHTE TACİZ İDDİASI VE BAĞIRMA SESLERİ

Çalışan kadınlar masaj sırasında yakınlık ilgi gösterip daha sonra koridora çıkarak "beni taciz etti" diyerek bağırıyorlardı.

Kadının müşteriler için "Taciz edildim" diye bağırmasının ardından, işyerindeki çete üyeleri müşterileri başka bir odaya alarak burada tehdit edip "Senin cezanı keseceğiz" diyorlardı.

MÜŞTERİLERE ŞOK TEHDİT: ‘CEZANI KESECEĞİZ’

Müşterilere "Masajcı kadınları taciz ettiğini kabul edeceksin rezil ederiz para vereceksin" diyerek hesaplarından ve kredi kartlarından yüksek tutarlarda çekim yapıyorlardı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI, İŞ YERİNDE KILIÇ ELE GEÇİRİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda, yakalanmamak için çektikleri yüksek meblağları başkalarının hesabına aktaran çeteyi tespit etti.

Hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda mağdur şahısları gasp eden çete üyeleri yakalandı. Ayrıca işyerinde yapılan aramada kılıç ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

