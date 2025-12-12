Fransa’da yapılan yeni bir çalışma, havayolu yolcularının ve çalışanlarının havadaki parçacık kirliliğine tehlikeli bir şekilde maruz kaldığını ortaya koydu. Araştırma sonuçlarında, havalimanı ve uçaklarda solunan havadaki kirlilik, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) "yüksek" olarak tanımladığı seviyelerin iki katından daha yüksek çıktı.

Fransa'daki Université Paris Cité'den araştırmacılar, havayolu yolcularının soluduğu ultra ince parçacık konsantrasyonlarını ortaya koymak için ölçüm cihazları geliştirdi. Bu cihazlar, Paris Charles de Gaulle'den Avrupa destinasyonlarına giden yolcuların yanında, boş bir koltuğa veya mutfak bölümüne yerleştirildi. Sonuçlarda, havadaki "ultra ince parçacık kirliliği"nin DSÖ'nün "yüksek" olarak tanımladığı seviyelerin iki katından daha yüksek olduğu görüldü.

EN YÜKSEK KİRLİLİK YERDE Çalışmada uçak seyir halindeyken ultra ince parçacık kirliliği düşük olarak ölçüldü. Ancak yerde durum tam tersiydi, Ultra ince parçacıkların en yüksek konsantrasyonları, yolcular uçağa binerken ve uçaklar kalkışa geçerken ölçüldü. Bu seviyeler, ortalama olarak DSÖ’nün yüksek olarak tanımladığı düzeylerin iki katından fazla çıktı.

Bununla birlikte kirlilik, uçak havalandıktan sonra kademeli olarak kabinden atılsa da, inişe yaklaşırken tekrar yükseldi. Bu durum, varış havaalanlarında da tespit edildi. Benzer bir tablo, is parçacıkları olarak bilinen siyah karbon için de gözlemlendi; bu parçacıkların seviyesi de uçak havaalanındayken en yüksek değerine ulaştı.

GÖZLE GÖRÜNMÜYOR Görünmez olmaları ve geleneksel izleme teknikleriyle sıkça atlanmaları nedeniyle hava kirliliği yasaları ultra ince parçacıkları kapsamıyor. Ancak DSÖ ve Hollanda Sağlık Konseyi, bu parçacıkların sağlık üzerindeki zararlı etkilerine dair kanıtların arttığına dikkat çekti.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLUYOR Daha önceki 75 çalışma, bu parçacıkların çoğunlukla akciğer iltihabı, kan basıncı ve kalp sorunları ile fetüs gelişimindeki risklerle ilişkili olduğunu ortaya koymuştu.

Hollanda’da yaklaşık 11 milyon kişi üzerinde yapılan bir çalışma ise, ultra ince parçacıklara maruz kalmanın akciğer kanseri dahil erken ölümlerle bağlantılı olduğunu gösterdi.

Öte yandan, havaalanlarında çalışan 2 milyondan fazla sivil ve askeri personelin soluduğu havanın kirliliğinin etkileri üzerine ise sağlık araştırmalarında eksiklik olduğu belirtiliyor.

Küresel hava yolu yolcu sayısının bu yıl ilk kez 5 milyarı aşmasının beklendiği göz önüne alındığında, bu durum endişe verici bir tablo çiziyor. Uçaklar, kara trafiği ve sanayiye kıyasla çok az kontrolle hala nispeten kirletici olmaya devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası