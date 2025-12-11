Galatasaray, Avrupa kulvarında geçen sezonun benzerini yaşıyor. Okan Buruk yönetiminde geçen yılın sonunda ve bu yılın başında 4 maçta 3 beraberlik 1 yenilgi alan Aslan, Avrupa Ligi’nde ilk 24’e girerek play-off’a kalmış ve elenmişti. Bu sezon ise ‘ilk 8’ derken iki yenilgi bütün hesapları değiştirdi.

Ligde lider olan Şampiyonlar Ligi’nde ise üst üste aldığı üç (Liverpool, Bodo, Ajax) galibiyetle havaya giren Galatasaray bir anda zirveden dibe indi. Sebebi de son iki maçından eli boş dönmesi. Dev arenada ilk 8’e kalma hesapları yapan sarı kırmızılılar önce sahasında USG’den şok bir darbe aldı. Devamında ise önceki gece zor bir dönemden geçen Monaco’ya 1-0 mağlup oldu. Bir anda hesaplar da değişti. Üst üste alınan sonuçlar sonrası Cimbom’un ilk 8 hayali yattı. Sebebi de kalan rakiplerin Atletico Madrid (içeride) ve Manchester City (deplasman) gibi takımlar olması.

HARCAMA ÇOK AMA...

Evet Okan Buruk’un dert yandığı gibi kadro derinliğinin olmaması sıkıntı. Üst üste gelen sakatlıklar şanssızlık. Yedek oyuncuların beklentilerin çok uzağında kalması ‘haklı sebep’ gibi görünse de geçen sezonun acı tecrübelerinin ardından bu sezon bonservislere 150 milyon avroya yakın bir harcama yapan takımın durumu soru işareti! Hele de ilk dört maçta 9 puan kazanıldıktan sonra böyle bir duruma düşülmesi ‘her anlamda sorgulamayı’ beraberinde getiriyor. Tüm olumsuzluklara rağmen iç sahada Atletico Madrid’e karşı alınacak sonuç kötü gidişi bir anda terse çevirebilir.

Monaco - Galatasaray

GEÇEN SEZON

TARİH RAKİP SKOR

28 Kasım AZ Alkmaar (d) 1-1

12 Aralık Malmö (d) 2-2

21 Ocak D. Kiev 3-3

30 Ocak Ajax (d) 2-1

BU SEZON

TARİH RAKİP SKOR

25 Kasım USG 0-1

9 Aralık Monaco (d) 1-0

21 Ocak A. Madrid -

28 Ocak M. City (d) -

GALATASARAY OYUNDAN DÜŞÜYOR

G.Saray son dönemde oynadığı maçların ikinci yarısında düşüş yaşamasıyla dikkati çekiyor. Union SG maçından itibaren ligdeki F.Bahçe ve Samsunspor maçlarında görülen bu zaafiyet son olarak Monaco önünde de yaşandı. Sonuçta Devler Ligi’nde ardı ardına iki yenilgi geldi.

Okan Buruk

9 PUAN BİLE YETEBİLİR

Temsilcimiz Galatasaray şu anda 9 puanla ilk 24 potasının içinde. Ve averajı da 0. Sekiz attı, sekiz yedi. Sarı kırmızılıların kalan iki maçtan puan alamaması durumunda yoluna devam etmesi söz konusu. Tabii burada averaj önemli. Eğer Aslan kalan iki maçı çok farklı yenilgilerle kaybetmediği sürece geriden gelecek takımların averajı kötü olduğu için tur şansı yüksek.

NİJERYA’YA OSİMHEN RİCASI

Sarı kırmızılı kulüp Afrika Kupası için Nijerya Millî Takımı’ndan davet alan 75 milyon avroluk golcüsü Victor Osimhen için özel bir ricada bulundu. G.Saray Kulübü, golcü ismi 13 Aralık’ta oynanacak Antalyaspor maçından sonra göndermek istediğini bildirdi. Osimhen’in isteği de bu yönde. Nijerya’dan cevap bekleniyor.

