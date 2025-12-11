Sağlık Bakanlığı, iklim değişikliğinin sağlık etkilerine yönelik ulusal eylem planını güncelledi. 2026’da DSÖ iş birliğiyle uygulanacak yeni projeyle risklere hazırlık ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

ESMA ALTIN ANKARA - Sağlık Bakanlığı, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerine yönelik çalışmalarının kapsamını genişletmek için yeni hedefler belirlemeye devam ediyor.

Bu çalışmalar ilk olarak 2011 yılında başlarken, 2015 yılında bu konuda ulusal program ve eylem planı yayımlandı. Eylem planının güncellenmesi sürecinde iklim değişikliğiyle ilişkili hastalıkları belirlemek ve yol haritasını oluşturmak amacıyla Bakanlık bünyesinde, Bilimsel Danışma Kurulu kuruldu. Bu konu da Sağlık Bakanlığının 2026 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programı hedefleri arasındaydı.

Buna ek olarak iklim değişikliği ve sağlık konusunda ortak bir terminoloji oluşturmak için İklim ve Sağlık Sözlüğü hazırlıkları da sürüyor.

2026’DA HAYATA GEÇİRİLECEK

Çalışmaları uluslararası standartlara taşımak amacıyla DSÖ iş birliğiyle “İklim Değişikliğinin Sağlık Etkilerinin Azaltılması Projesi” hayata geçirilecek. Gelecek yıl başlaması planlanan projeyle iklim değişikliğinin sağlığa etkilerine karşı Türkiye’nin hazırlık ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Söz konusu çalışma, insan, hayvan ve çevre sağlığını bir bütün olarak ele alan “Tek Sağlık” yaklaşımı doğrultusunda yürütülecek.

