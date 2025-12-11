Konya Ovası’nda iklim değişikliği, kuraklık ve kontrolsüz yer altı su kullanımının etkisiyle obruk sayısı artıyor. AFAD’ın son çalışmaları, Konya, Karaman ve Aksaray’da toplam 684 obruğun tespit edildiğini; ancak hiçbirinin yerleşim alanlarını tehdit etmediğini ortaya koyuyor.

Konya Ovası’nda, iklim değişikliği, kuraklık ve kontrolsüz yer altı su kullanımıyla oluşan obrukların sayısı her geçen yıl artıyor. AFAD’ın Konya Kapalı Havzası’nda geçen yıllarda yürütülen Obruk Duyarlılık Haritası çalışmalarına göre, kentte 655 obruk bulunuyor.

Bu yıl başlatılan ikinci faz çalışması kapsamında ise Karaman’da 20, Aksaray’da da 9 obruk tespit edildi.

AFADdan korkutan rapor! 3 ilde 684 obruk var

3 İLDE 684 OBRUK

“Afet odaklı yürütülen çalışmalarda, zarar oluşturma potansiyeli taşıyan obruklar kayıt altına alındı” diyen AFAD Konya İl Müdürü Ali İhsan Körpeş “Bugüne kadar üç ilde toplam 684 obruk tespit ettik. Tamamı kırsal tarla gibi alanlarda. Yerleşim birimlerini tehdit eden bir obruğa rastlanılmadı” ifadelerini kullandı.

