Türkiye Gazetesi E-Gazete
Arama
SON DAKİKA YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR YAŞAM RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete 02:43
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

"Ben yalnız değilim ki!.."

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Kaydet
a- | +A

Devrinin en büyük âlimlerinden ve Tebe-i tâbiîn’den olan Abdullah bin Mübârek hazretlerinin pek dışarı çıkmayıp, devamlı evinde hadîs-i şerîflerle meşgul olduğunu gören dostları;

"Efendim, sizler yalnızlıktan rahatsız olmuyor musunuz?" dediler.

Büyük velî;

"Ben yalnız değilim ki... Gece gündüz Peygamber Efendimizle ve Eshâb-ı kirâmla beraber olan, hiç yalnız olur mu?" buyurdu.

● ● ●

Bu zât bir gün sevdiklerine;

“Her şeyden önce İslâmiyeti öğrenin. İlim, bir hazînedir. Anahtarı ise sorup öğrenmektir. Yâni İslâmiyeti öğrenip başkalarına öğretmek, günahlara keffârettir” buyurdu.

Dinleyenler;

“Yâni, günahlarımız mı affedilir hocam” dediler.

Büyük zât;

“Evet, hadîs-i şerîfte (İlim öğretmek, günahlara keffârettir) buyuruldu” diye cevap verdi.

● ● ●

Bu zâta bir gün bâzı gençler gelip sordular ki:

“İbâdet nedir?”

Cevâbında;

“İbâdet, bizi ve bütün kâinâtı yoktan var eden ve her an varlıkta durduran, görünür görünmez kazâ ve belâlardan koruyan ve her an çeşitli nîmetler ve iyilikler ihsân eden Allahü teâlânın emir ve yasaklarını yerine getirmektir” buyurdu.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
ÖNE ÇIKANLAR
YÖK Başkanı Özvar'dan 'müfredat' ve 'AKTS' çağrısı: Siz çalışın, biz destek verelim
YÖK Başkanı Özvar'dan 'müfredat' ve 'AKTS' çağrısı: Siz çalışın, biz destek verelim
Kaydet
İklim değişikliğine 'sağlık' kalkanı! 2026'da hayata geçirilecek
İklim değişikliğine 'sağlık' kalkanı! 2026'da hayata geçirilecek
Kaydet
Sınıftaki zorbalık üniversite hayali kuranların hakkını yiyor
Sınıftaki zorbalık üniversite hayali kuranların hakkını yiyor
Kaydet