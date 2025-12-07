Türkiye Gazetesi E-Gazete
Şeytan insanı iki yerde küfre düşürür!..

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan
Seyyid Abdülkâdir hazretleri şunu anlattı sevdiklerine:

Bir gün Peygamber Efendimiz, Hazret-i Ömer'e; “Ey kardeşim Ömer! Bana da duâ et” buyurmuştu.

Hazret-i Ömer;

“Ben, bu ‘kardeşim’ sözünden daha güzel ve daha tatlı bir kelâm duymadım” demiştir.

Eshâb-ı kirâm;

“Yâ Resûlallah! Sizin de duâya ihtiyâcınız var mıdır?” diye sordular.

Efendimiz cevâben;

“Siz duâ edin. Faydası edene mi, yoksa edilene mi olur, o sonra belli olur” buyurdu.

● ● ●

Bir gün de sohbetinde;

“Kardeşlerim! Şeytan insanı iki yerde küfre düşürür. Bunların biri öfke, diğeri şehvettir. Öfke ânında akıl örtülür, şuur çalışmaz. İnsan ne dediğini, ne yaptığını bilemez. Şehvet de öyledir” buyurdu.

● ● ●

Bir gün de dostları; “Efendim, isteklerimize kavuşmak için, bize tavsiyeniz nedir?” dediler.

Cevâbında;

“Tövbe ve istiğfâr edin. Çünkü tövbe ve istiğfârın açmadığı kapı yoktur” buyurdu.

● ● ●

Bir gün de gençler; “İslâmiyeti öğrenmek, herkese farz mıdır efendim?” diye sordular.

Cevâbında;

“Evet, îmân bilgilerini, sonra farzları ve haramları öğrenmek her Müslümana farzdır” buyurdu.

