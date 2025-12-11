YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde ders programları ile AKTS yapısının güncellenmesi gerektiğini belirterek, müfredatın daha etkili ve nitelikli hâle getirilmesi için rektörlere ortak çalışma çağrısı yaptı. Ayrıca kısa stajlar yerine “uzun süreli iş yerinde uygulamalı eğitim” modeline geçileceğini açıkladı.

MAHMUT ÖZAY - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, araştırma üniversitelerinin rektörleri ile bir araya geldiği toplantıda eğitim kalitesini artıracak yeni yol haritasını paylaştı.

Başkan Özvar, haftalık ders programlarının ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) yapısının güncellenmesi gerektiğini söyledi. Mevcut ders programlarının kredi sisteminin güncellemesine fırsat sunduğunu ifade eden Özvar “Temel hedefimiz, haftalık ders planlarını ve müfredatı çok daha etkili ve nitelikli hâle getirmek” dedi.

"BİRLİK GÖZDEN GEÇİRELİM"

Üniversite yönetimlerini dönüşüm sürecine katkı vermeye davet eden Özvar, rektörlere “Müfredatı ve AKTS’yi birlikte gözden geçirelim, önünüzü açalım” çağrısında bulundu.

Bu konunun önümüzdeki günlerin öncelikli gündem maddelerinden biri olacağını belirten Özvar “Kendi üniversitenizde AKTS iş yükünü ve müfredatı yeniden ele alın. Siz bu konuda çalışma yapın, biz de Yükseköğretim Kurulu olarak sizin önünüzü açalım. Bu süreci hep birlikte yürütelim” şeklinde konuştu.

Özvar, öğrencilerin iş dünyasına daha donanımlı hazırlanması amacıyla, verimliliği düşük olan 20-25 günlük kısa stajlar yerine “uzun süreli iş yerinde uygulamalı eğitim” modeline geçileceğini de vurguladı.

