Harvard Beslenme Uzmanı Açıkladı: Beyni Keskinleştiren ve Hafızayı Güçlendiren 6 İçecek! Harvard Üniversitesi'nden Dr. Terry Shintani, hafızayı güçlendiren ve beyin performansını yükselten, bilimsel araştırmalarla desteklenen ve bilişsel sağlık için büyük fayda sağlayan bu altı içeceği öneriyor. Doğal yollarla hafızayı güçlendirmek ve beyninizi yaşa bağlı gerilemeye karşı korumak istiyorsanız, bu içecekler önemli bir fark oluşturabilir. İşte daha iyi beyin fonksiyonunu ve zihinsel netliği destekleyen, bilimsel olarak kanıtlanmış güçlü içecekler:





1. PANCAR SUYU Nitratlarla dolu olan pancar suyu, vücuttaki nitrik oksit seviyelerini artırarak kan dolaşımını, özellikle de beyne giden kan akışını iyileştirmeye yardımcı olur.

The Journals of Gerontology'de 2017 yılında yayımlanan bir çalışmaya göre, pancar suyu içmek, beyin kan akışını iyileştirerek yaşlı yetişkinlerde bilişsel performansı artırabilir.

Öneri: Haftada birkaç kez 8 ila 12 ons saf pancar suyu tüketebilirsiniz. Ancak böbrek sorunları veya başka tıbbi durumları olanların bir doktora danışması önerilir.



2. HİBİSKÜS ÇAYI Dr. Terry Shintani, hibiskus çayının hafızanın korunmasını ve bilişsel sağlığı desteklediğini belirtiyor.

İçerdiği gossypetin adlı flavonoid, Alzheimer hastalığıyla ilişkilendirilen beta-amiloid plaklarını temizlemek için mikroglia'yı (beynin bağışıklık hücreleri) uyarabilir.

Öneri: Beyni koruyucu faydalarından yararlanmak için zaman zaman şekersiz hibiskus çayı içebilirsiniz.

3. ZERDEÇAL VE KARABİBERLİ ÇAY Karabiber eklenen zerdeçal çayı, beyin performansını artırabilen anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip kurkumin bileşiğini sağlar.

Araştırmalar, kurkuminin hafif bilişsel bozukluğu olan yetişkinlerde hafızayı iyileştirebileceğini öne sürüyor.

4. KOMBUCHA Fermente bir probiyotik içecek olan Kombucha, bağırsak-beyin ekseni aracılığıyla beyin sağlığıyla bağlantılıdır.

Dr. Terry Shintani'ye göre, Kombucha'daki probiyotikler nörotransmitter üretimini artırabilir, ruh halini ve bilişi iyileştirebilir.

Öneri: Düşük şekerli Kombucha seçeneklerini tercih edebilirsiniz.

5. YEŞİL ÇAY Kateşinler açısından zengin olan yeşil çayın güçlü antioksidanları, beyin hücrelerini oksidatif stresten korumaya yardımcı olur. Ayrıca gevşemeyi destekleyen ve odaklanmayı artıran L-teanin adlı bir amino asit içerir.

2006 yılında yapılan bir çalışma, yeşil çay tüketiminin bilişsel işlevi iyileştirdiğini ve bunama riskini azalttığını bulmuştur.

Öneri: Her gün şekersiz yeşil çay içmek faydalı bir alışkanlık olabilir.

6. KAHVE Kahvedeki kafein, beyne fayda sağlayan bir uyarıcı görevi görür. İçindeki klorojenik asit de nöroprotektif etkiler sunar.

Araştırmalar, günde iki ila üç fincan kahve tüketiminin, felç ve bunama riskini yüzde 30'a kadar düşürdüğünü gösteriyor.

Beslenme uzmanı, "Kahve, yüzde 30 daha az Alzheimer hastalığı riski ile ilişkilidir" diye ekledi.

Bu içecekleri günlük rutininize dahil etmek, beyin sağlığınızı ve hafızanızı desteklemeye yardımcı olabilir. Ancak, mevcut sağlık sorunlarınız varsa, önce daima sağlık uzmanınıza danışın.

Editör:AYŞEGÜL DAHİ

