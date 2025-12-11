BM, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in Gazze’deki “sarı hattı yeni sınır ilan eden” açıklamasına sert tepki göstererek sınır değişikliklerine karşı çıktı. Ateşkes sonrası sarı hat çevresinde 350’den fazla saldırı kaydedildiğini belirten BM, İsrail’i ateşkes şartlarına uymaya çağırdı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in Gazze’deki sarı hattın “artık Gazze ile İsrail arasındaki yeni sınır olduğu” yönündeki açıklamalarına Birleşmiş Milletler’den (BM) tepki geldi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında Zamir’in açıklamalarının ABD Başkanı Donald Trump’ın barış planının özüne ve ruhuna aykırı göründüğünü vurgulayıp “Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşıyız” açıklamasında bulundu.

"350'DEN FAZLA SALDIRI KAYDETTİK"

Zamir’e bir tepki de BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk’ten geldi. Türk “Gazze’de varılan ateşkesin ardından 350’den fazla saldırı kaydettik ve bunların hepsi sözde sarı hattın yakınlarında gerçekleşti. En az 121 Filistinli öldürüldü, bunların arasında 7 kadın, 13 çocuk ve birçok kişi de yaralandı” diyerek Tel Aviv yönetimini ateşkesin maddelerine uymaya çağırdı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkesin ardından Gazze’nin iç kesimlerinde güvenlik ve gözetleme amaçlı geçici bir hat belirleyerek buraya çekilmişti. ‘Sarı hat’ adı verilen söz konusu hayalî sınır, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinden kuzeydeki Gazze kentinin güneyine kadar uzanıyor. ‘Sarı hatta yaklaştılar’ bahanesiyle çok sayıda Filistinliyi şehit eden İsrail ordusunun, ateşkesin ikinci aşamasında söz konusu hattan, 7 Ekim 2023 tarihindeki sınıra çekilmesi gerekiyor.

