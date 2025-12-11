Türk Eğitim-Sen Başkanı Talip Geylan, başarılı öğrenciler arasında öğretmenlik ve akademisyenliğe ilgisinin azaldığını belirterek, mesleğin prestijinin ve çalışma şartlarının gençleri bu alanlardan uzaklaştırdığını vurguladı.

MAHMUT ÖZAY- Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 5. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi’nde konuştu.

Başarılı öğrenciler arasında öğretmenliğe ve akademisyenliğe hevesin azaldığını söyleyen Geylan, bunun önüne geçmek için atılması gereken adımları sıraladı.

Geylan şöyle konuştu:

"Bugün hepimizi düşündürmesi gereken bir gerçek var: Başarılı öğrenciler arasında öğretmenliğe ve akademisyenliğe hevesin azalması… Bunun en temel sebeplerinden biri; özlük hakları, ücret, çalışma şartları kadar, mesleğin toplumsal prestijinin zayıflatılmasıdır.

Gençler, emeklerinin karşılığını göremeyeceklerine ve saygınlıklarının korunmayacağına inanırlarsa, bu mesleklere yönelmekten uzaklaşırlar. Bu da ülkenin eğitim ve bilim geleceği adına ciddi bir alarmdır."

