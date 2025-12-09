Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen 'Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nin başlangıç tarihini açıkladı. Program ile geliri asgari ücret seviyesinin altında olan hanelere destek verilmesi amaçlanırken, her ailenin en az asgari ücret seviyesinde bir gelire sahip olması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini cevapladı. Yılmaz, 'Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nin pilot uygulamasının başlangıç tarihini açıkladı.

"2027 YILINDA TÜM ÜLKEYE YAYILACAK"

Yılmaz, söz konusu modelin seçim beyannamesinde yer alan vaatlerden biri olduğunu hatırlatarak, çalışmanın uzun süredir kapsamlı şekilde yürütüldüğünü ifade etti. Modelle bütün sosyal destek sisteminin entegre edildiği bildirildi.

Uygulamanın hayata geçirileceği tarihi açıklayan Yılmaz, "GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz." dedi.

Geliri olmayana 1 asgari ücret! Vatandaşlık maaşının başlangıç tarihi belli oldu

GELİR SINIRI OLACAK

Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: "Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız."

Geliri olmayana 1 asgari ücret! Vatandaşlık maaşının başlangıç tarihi belli oldu

HER HANEYE BİR ASGARİ ÜCRET...

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun 20 Kasım tarihindeki haberinde uygulamanın detayları yer almıştı. Buna göre; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen ve ilgili diğer bakanlıkların destek verdiği ‘Vatandaşlık maaşı’ uygulaması ile her ailenin en az asgari ücret seviyesinde bir gelire sahip olması hedefleniyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Vatandaşlık maaşı geliyor! Geliri olmayan her haneye bir asgari ücret

GELİRİ ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA OLAN AİLELER YARARLANACAK

Program ile geliri asgari ücret seviyesinin altında olan hanelere destek verilmesi amaçlanıyor. Ailede kimsenin çalışmadığı veya bir haneye asgari ücretten az ücret girdiği durumlarda, ailede en az bir kişi iş gücüne katılana kadar devam edecek. Bir yandan da bu hanelerde çalışabilecek durumda olanların iş bulmasına yönelik destekler sağlanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası