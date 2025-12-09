TCMB’nin perşembe günkü faiz kararı öncesinde en ucuz ihtiyaç kredisi oranı 2,79 seviyesinde bulunmaya devam ederken, bankaların da bekleyişe geçtiği görülüyor. Para Politikası Kurulu toplantısından 100-200 baz puan bandında faiz indirimi bekleniyor. Bu indirim öncesinde en düşük ihtiyaç kredileri hangi bankalarda? 200 bin TL kredinin geri ödemesi kaç TL oldu? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda Merkez Bankasının kritik faiz kararı yaklaşırken, tüketiciler de banka kredisi oranlarını takip etmeye başladı. 11 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısından 100-200 baz puan bandından faiz indirimi bekleniyor.

Son olarak açıklanan kasım enflasyonunun yıllık bazda %31,07 gerilemesinin ardından, politika faizi ile yıllık TÜFE makası 8,5 puana kadar açılmıştı. Analistler bu farkın, TCMB’ye faiz indirimi için önemli bir alan açtığını belirtiyor. Son durumda politika faizi %39,50 seviyesinde bulunuyor.

KREDİ HACMİ YÜKSELİYOR

Tüketicilerin en çok talep ettiği ihtiyaç kredisinde de hacim artmaya devam ediyor. BDDK verilerine göre 28 Kasım ile sona eren haftada ihtiyaç kredilerinin toplam hacmi 2 trilyon 70 milyar TL’yi aştı. Önceki haftaya göre kredi hacminde yaklaşık 16 milyar liralık bir yükseliş dikkat çekiyor.

Bankalar ‘indirim’ için bekliyor! İhtiyaç kredisi oranlarında son durum

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİLERİ

TCMB’nin faiz kararı öncesinde bankaların da bekleyişe geçtiği görülüyor. Geçen hafta en düşük 2,79 seviyesinde bulunan ihtiyaç kredisi oranlarında bu hafta yeni bir indirimi olmadığı görülüyor.

9 Aralık 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en düşük ihtiyaç kredisi oranları şöyle:

-TEB: %2,99

-Alternatif Bank: %2,99

-ON Dijital: %3,29

-ING: %3,49

-Yapı Kredi: %3,49

-Enpara: %3,59

-Denizbank: %3,61

-QNB: %3,64

-Türkiye Finans: %3,65 (Kâr payı oranı)

200 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

En düşük orana göre 200 bin TL ihtiyaç kredisinin 1 yılda geri ödemesi şöyle:

-Kredi Tutarı: 200 bin TL

-Kredi Vadesi: 12 ay

-Kredi oranı: %2,99

-Aylık taksit: 21 bin 171 TL

-Toplam geri ödeme: 255 bin 51 TL

TÜKETİCİ NE YAPMALI?

Uzmanlar, TCMB tarafından gerçekleştirilen faiz indirimlerinin mevduat oranlarına daha hızlı yansıdığını ancak kredi oranlarında hemen bir indirimin gözlemlenmediğini hatırlatarak, “Gelecek indirimin boyutu da burada önemli. Öte yandan bazı kredi kısıtlamalarının devam etmesi, sadece faiz indirimi odaklı yaklaşımı da engelliyor. Yine de orta-uzun vadede daha düşük TÜFE ve daha düşük faiz beklentisi dikkate alındığında, ihtiyaç kredilerinde vade kısa tutulmalı” diye konuşuyor.

