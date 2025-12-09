Türkiye’de Kasım 2025 döneminde (daire nitelikli) ortalama konut metrekare satış fiyatı 35 bin 756 TL olarak ölçüldü. Geçen ay söz konusu rakam 34 bin 741 TL olarak açıklanmıştı. Son 1 yıllık dönemde fiyatların en çok yükseldiği illere bakıldığında; doğu ve güneydoğu illerinin ağırlığı devam ederken; İstanbul, Ankara ve Muğla da listede yer aldı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de konut piyasası hareketli bir yılı geride bırakmaya hazırlanırken, fiyatlardaki artış kasım ayında da devem etti. Gayrimenkul platformu Endeksa’da yer alan verilere göre, Kasım 2025 döneminde Türkiye’de (daire nitelikli) ortalama konut metrekare satış fiyatı 35 bin 756 TL olarak ölçüldü. Geçen ay söz konusu rakam 34 bin 741 TL olarak açıklanmıştı.

YILLIK REEL DÜŞÜŞ %-1,3

Son 1 yıllık dönemde konut fiyatlarında ortalama artış ise %29,37 oldu. Geçen hafta açıklanan TÜİK enflasyonu yıllık bazda %31,07’ye gerilemişti. Ancak rakamlar, son 12 aylık dönemde ortalama daire fiyatlarında %-1,3 reel düşüş yaşandığını da ortaya koydu.

EN ÇOK YÜKSELEN İLLER

Kasım 2025 verilerine göre son 1 yıllık dönemde fiyatların en çok yükseldiği iller ve metrekare satış rakamları şöyle sıralandı:

1-Tunceli: 37 bin 387 TL/m2 (%60,55)

2-Bingöl: 25 bin 617 TL/m2 (%59,39)

3-Diyarbakır: 30 bin 843 TL/m2 (%51,11)

4-Muş: 21 bin 551 TL/m2 (%49,84)

5-Muğla: 61 bin 009 TL/m2 (%47,25)

6-Samsun: 32 bin 727 TL/m2 (%44,84)

7-Batman: 24 bin 234 TL/m2 (%44,04)

8-Ankara: 32 bin 877 TL/m2 (%42,01)

9-Erzurum: 23 bin 218 TL/m2 (%41,79)

10-Siirt: 21 bin 431 TL/m2 (%41,20)

11-Elâzığ: 22 bin 204 TL/m2 (%41,10)

12-Aksaray: 28 bin 941 TL/m2 (%40,40)

13-Iğdır: 25 bin 806 TL/m2 (%39,89)

14-Çorum: 25 bin 335 TL/m2 (%39,45)

15-İstanbul: 55 bin 805 TL/m2 (%39,26

DOĞU İLLERİ HIZLI DEĞERLENDİ

En çok değer artışı gözlemlenen ilk 15 ile bakıldığında, son aylarda ülkenin doğusunda gerçekleşen yükseliş kasımda da devam etti. Listenin ilk 4 sırasında doğu ve güneydoğu illeri yer alırken, burada fiyat artışlarının %50 ve üzerinde gerçekleştiği görüldü.

Konut fiyatları kasımda da yükseldi! Son 1 yılda en çok değerlenen iller

İSTANBUL VE ANKARA LİSTEDE

3 büyükşehirden ise İstanbul ve Ankara listeye girerken, ortalama değer artışları sırasıyla %42,01 ve %39,26 olarak ölçüldü. Bu arada konut fiyatları pahalı olmasına rağmen İstanbul ve Muğla’nın “en çok yükselenler” arasında yer almaya devam ettiği de görülüyor. İzmir’de ise yıllık artış %35,94 oldu.

İÇ ANADOLU VE KARADENİZ

Karadeniz kıyılarında Samsun %44,84 değer artışı ile listede bölgenin tek ili olurken, İç Anadolu’da da Aksaray ve Çorum, primiyle öne çıktı.

Sektör temsilcileri; önceki yıllarda daha az prim yapan doğu ve güneydoğu illerinin arayı kapatmaya başladığını, bu sebeple söz konusu illerde yükselişlerin hızlı gerçekleştiğini ifade ediyor. Ayrıca konut arzının da belirleyici faktörler arasında yer aldığı ifade ediliyor.

