Altın fiyatlarında son dakika! 9 Aralık 2025 gram altın fiyatı 5.733 TL ve ons altın fiyatı da 4.194 dolardan güne başlıyor. FED’den faiz indirimi öngörülerine rağmen fiyatlarda zayıf görünüm dikkat çekerken; analistler, “beklentileri al, gerçekleşince sat” kuralının kendini göstermeye başladığını aktarıyor. Öte yandan FED Başkanı Powell’ın ‘şahin’ bir konuşma yapabileceği yönünde beklentiler de altını frenliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda ons altın fiyatı bugünkü işlemlere 4.194 dolara yakın seviyelerden başlıyor. Haftaya zayıf bir başlangıç yapan ve 4.200 dolar desteğinin altına çekilen onsta dikkatler, yarın açıklanacak FED faiz kararına çevrildi.

Piyasalarda 0,25 baz puanlık faiz indirimi fiyatlara dahil oldu. Dikkatler, kararın ardından FED Başkanı Powell’ın vereceği mesajlara ve ekonomik projeksiyonlara çevrildi.

9 ARALIK 2025 GRAM ALTIN

Spot piyasada 9 Aralık 2025 gram altın fiyatı 5.733 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda da sabah saatlerinde gram satış fiyatı 5.836 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 9.515 TL’den gerçekleşiyor.

Dünkü işlemlerde spot gram fiyatı en yüksek 5.773 TL’yi test etmişti. Gram altında da onstaki zayıf görünüme bağlı olarak hafif ivme kaybı yaşanıyor.

‘ŞAHİN’ MESAJ ENDİŞELERİ

Piyasalarda FED’den 0,25'lik bir faiz indirimi olasılığının %90’a yakın ihtimalle fiyatlanmaya devam ettiğini aktaran analistler, “Ancak yapışkan enflasyon endişeleri sebebiyle FED Başkanı Powell'ın ‘şahin’ bir konuşma yapabileceği yönünde beklentiler öne çıkıyor. Bu hafta yayınlanması beklenen ekim ve kasım ABD üretici enflasyon raporlarının ocak ayına ertelenmesi de enflasyona dair belirsizlikleri artırıyor” diye konuşuyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Ons altında “beklentileri al, gerçekleşince sat” kuralının da kendini göstermeye başladığını aktaran analistler, “Fiyatlarda uzun vadeli yükseliş beklentilerine karşılık kısa vadede 4.245 dolar önemli bir direnç olarak öne çıkıyor. Aşağıda ise 4.160 dolar ilk destek olarak kendini gösteriyor” yorumunda bulunuyor.

