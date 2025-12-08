Altın fiyatlarında son dakika! 8 Aralık 2025 gram altın fiyatı 5.760 TL ve ons fiyatı 4.208 dolardan güne başlıyor. TSİ 06:00 itibarıyla ons fiyatında geçen hafta kapanışına göre %0,25 prim öne çıkarken, bu hafta FED’den çeyrek puanlık faiz indirimi bekleniyor. Daha düşük dolar faizi altını elde tutmanın maliyetini azaltacağı için, indirim beklentileri son 2 haftalık süreçte altın fiyatlarına önemli ölçüde dahil oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda yeni hafta başlarken, geçen haftayı %-0,41 değer kaybı ile tamamlayan ons altın, yeni haftaya 4.208 dolara yakın seviyelerden başlıyor. Onsta ilk fiyatlamalar itibarıyla “sınırlı” da olsa “yukarı yön” öne çıkıyor.

8 Aralık 2025 gram altın fiyatı da 5.760 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram satış fiyatı sabah saatlerinde 5.855 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 9.540 TL’den gerçekleşiyor.

DİKKATLER FED’E ÇEVRİLDİ

Altın fiyatlarında dikkatler, bu hafta çarşamba günü FED tarafından açıklanacak yılın son faiz kararına çevrildi. ABD Merkez Bankasının politika faiz oranında 0,25 baz puanlık indirime gitmesi bekleniyor. Böylece FED’in fonlama oranının da %3,50-%3,75 seviyesine çekileceği tahmin ediliyor.

Daha düşük dolar faizi altını elde tutmanın maliyetini de azaltacağı için, indirim beklentileri özellikle son 2 haftalık süreçte altın fiyatlarına önemli ölçüde dahil oldu.

2026 BEKLENTİLERİ

Bu arada çarşamba günü FED Başkanı Powell tarafından yapılacak açıklamalar geleceğe dair ipuçları verebileceği için piyasaların radarında olacak. FED’in her 3 ayda bir açıkladığı ve geleceği dair beklentileri içeren ekonomik projeksiyonlar ve nokta grafikler de bu toplantıda belli olacak. Anketlerde 2026 yılına dair 2 faiz indirimi beklentisi öne çıkarken, nokta grafiklerde daha net sinyaller alınabilecek.

JEOPOLİTİK RİSKLER

Piyasalarda gözler bir yandan da Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için devam eden diplomatik çabalarda… ABD destekli ateşkes planından henüz sonuç alınamazken, piyasada güvenli liman talebinde de “zayıflama” gözlemlenmiyor.

ÇİN’İN ALIMLARI SÜRÜYOR

Öte yandan merkez bankalarının altın talebi de devam ediyor. Son olarak Çin Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin altın rezervleri Kasım 2025 döneminde 30 bin ons arttı. 13 aylık alım serisinin ardından Çin Merkez Bankasının altın pozisyonu 74,12 milyon onsa çıktı.

Ons fiyatı bu yıl %60 civarında getiri ile 1979’dan bu yana en yüksek yıllık primine doğru ilerliyor.

