ABD Başkanı Donald Trump, Netflix'in Warner Bros'u satın alma anlaşmasının "bir süreçten geçmesi gerektiğini" ve karara kendisinin de dahil olacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kennedy Center'da katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Netflix'in Warner Bros'u satın almak için anlaşmaya varmasının sorulması üzerine Trump, "Bunun bir süreçten geçmesi gerekiyor ve ne olacağını göreceğiz." cevabını verdi.

Trump, Netflix'in "harika bir şirket" olduğunu ve "olağanüstü bir iş çıkardığını" belirterek, Netflix'in Eş Üst Yöneticisi (CEO) Ted Sarandos'a çok saygı duyduğunu ancak pazar payının çok büyük olduğunu ifade etti.

Netflix'in Warner Bros'u satın almasıyla ilgili Trump'tan açıklama

"BÜYÜK BİR PAZAR PAYI, BU BİR SORUN OLABİLİR"

"Netflix'in Warner Bros'u satın almasına izin verilmeli mi?" sorusunu cevaplayan Trump, "İşte soru da bu. Çok büyük bir pazar payına sahipler ve Warner Bros'u aldıklarında bu pay daha da artacak." ifadelerini kullandı.

"KARARA DAHİL OLACAĞIM"

Trump, bu karara kendisinin de dahil olacağını belirterek, "Ancak bu büyük bir pazar payı, bu bir sorun olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Netflix, 5 Aralık'ta, Warner Bros'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam şirket değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

