Tartışma meydana getiren Netflix’in, “Warner Bros. Discovery”yi satın alma teşebbüsünü değerlendiren Dr. Hakkı Kurtuluş “Hollywood’un 6 büyük stüdyosu belli ki ‘Cloud Capital’a biat ediyor” diyor ve ekliyor: “Ama Rambo tipi filmler geri dönecek!”

MURAT ÖZTEKİN - Dijital içerik platformu Netflix’in, “Warner Bros. Discovery”yi satın almak için attığı tarihî adım, sinema dünyasında reaksiyon meydana getirdi. 82,7 milyar dolarlık satış, birçok kesim tarafından tepkiyle karşılandı.

Politikacılardan yapımcılara, sinema salonları birliklerinden yönetmenlere kadar pek çok isim, “tekelleşme” ikazında bulunuyor. Sinema zincirleri, eğer anlaşma sağlanırsa Netflix’in filmleri sinemadan dijital ortama taşıyarak gişe gelirlerini düşürebileceğini ve salonların kapısına kilit vurulmasına sebep olabileceğini savunuyor.

Sinema sektöründen birçok isim, satışla dijital platformların film kütüphanelerinin genişleyeceğini ama rekabetin azalıp bağımsız yapımcıların zor duruma düşeceğini düşünüyor. Netflix ise birleşmenin sinemacılara fırsatlar sunacağını iddia ediyor. Platformun 12-18 ay içinde tamamlamayı planladığı satışa politik veya hukuki bir engelin çıkıp çıkmayacağı ise henüz bilinmiyor.

ESKİ SERMAYE DAYAK YİYOR!

Konuyu Türkiye gazetesine değerlendiren yönetmen ve akademisyen Dr. Hakkı Kurtuluş “Yanis Varoufakis’in ‘Cloud Capital’ dediği ağdaki kapital, eski kapitali dövüyor. Şu anda tam olarak yaşanan budur” diyor ve sözlerine şöyle devam ediyor:

“Hollywood’un 6 büyük stüdyosu belli ki ‘Cloud Capital’a biat ediyor veya ettiriliyor. Fakat şöyle bir sorun var: Kültür savaşında eski stüdyo sistemi, Trump’ın yanında.”

Hakkı Kurtuluş

NETFLIX TRUMP’A UYUM SAĞLAYACAK

Dr. Kurtuluş, sinema dünyasında yakın gelecekte yaşanabilecek muhtemel gelişmeleri ise şu şekilde değerlendiriyor:

“Cloud Capital (Netflix vs.) eski stüdyoları satın alacak ve bunlar birleşecekler. Belki de kartelleşecekler. Ama Netflix ve benzerlerinin yeni düzene uyum sağlayacaklarını ve Trump’ın manifestosunda ön gördüklerine biat edeceklerini düşünüyorum. O wokeist deli saçması filmleri bırakacaklarını ve bu sefer 80’lerin ‘Rambo’ tipi deli saçması filmlerine döneceklerini düşünüyorum. Durum genel olarak karamsar.”

Satışın Türkiye’ye muhtemel tesirlerini de değerlendiren Kurtuluş, bunun en erken 2027’de olacağını söylüyor. Hakkı Kurtuluş, şöyle konuşuyor:

“Emir kulu olan Netflix Türkiye aynı düzeni daha kötü bir şekilde devam ettirebilir. Yani Netflix Türkiye, nüfusu 1,5 milyonu bile bulmayan beyaz yakalı kadın popülasyonu için niteliksiz içerikler üretmeye devam edebilir. Sinemada ise platformun zayıf katkıları sürecektir.”

