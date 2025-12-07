Eskişehirspor, TFF 3. Lig mücadelesinde kendi sahasında Karşıyaka’yı ağırlıyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri, maç saati ve izleme seçenekleri futbolseverler tarafından merak ediliyor.

TFF 3. Lig’de heyecan bu hafta Eskişehir’e taşınıyor. Eskişehirspor ile Karşıyaka, 7 Aralık 2025 Pazar günü kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Ligde önemli puan hedefleri bulunan iki takımın mücadelesini canlı takip etmek isteyen sporseverler, maçın yayın bilgilerini araştırıyor.

ESKİŞEHİRSPOR KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eskişehirspor ile Karşıyaka arasındaki TFF 3. Lig karşılaşması, 7 Aralık 2025 Pazar günü oynanacak. Maç, Eskişehir Yeni Stadyumu’nda gerçekleşecek ve futbolseverlerin yoğun ilgisini çekmesi bekleniyor.

Karşılaşmanın başlama saati 19.00 olarak açıklandı. Mücadelede iki ekip de sezonun geri kalanına avantajlı girebilmek için sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Özellikle ev sahibi Eskişehirspor, taraftar desteğiyle üç puanı hedefleyen taraf olacak.



ESKİŞEHİRSPOR KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor-Karşıyaka maçı, Sıfır TV’de canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, hem uydu hem de internet üzerinden ücretsiz şekilde izlenebilecek. Sıfır TV’nin Türksat frekansları üzerinden şifresiz yayın yapması, futbolseverlerin maça kolayca erişebilmesini sağlıyor.

