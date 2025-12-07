Süper Lig’in 15. haftasında, küme düşme hattında yer alan Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. İki takım da Ankara’da oynanacak maçtan 3 puanla ayrılıp ligde kalma mücadelesine nefes almak istiyor. Süper Lig’in 15. haftasında, küme düşme hattında yer alan Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. İki takım da Ankara’da oynanacak maçtan 3 puanla ayrılıp ligde kalma mücadelesine nefes almak istiyor. Gençlerbirliği Karagümrük maçı hangi kanalda belli oldu. İşte muhtemel 11'ler ve yayın bilgileri...

Süper Lig’de zor günler geçiren Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük, sezonun kaderini etkileyebilecek önemli bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Ligin son iki sırasını paylaşan iki ekip, bu maç ile hem moral hem de kritik puanlar peşinde olacak. Ankara Eryaman Stadı’nda oynanacak karşılaşma, hem teknik ekiplerin taktik tercihlerini hem de alt sıralardaki dengeleri belirleyebilir.

GENÇLERBİRLİĞİ-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşma 7 Aralık Pazar günü, saat 14.30’da başlayacak. Mücadele, başkent Ankara’da bulunan Eryaman Stadı’nda oynanacak ve hakem Ali Yılmaz’ın düdüğüyle başlayacak. Karşılaşmada yardımcı hakemlik görevini Ömer Gök ve Mehmet Ali Akkor üstlenirken dördüncü hakem olarak Emre Issı sahada olacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Yayın öncesinde maç kadroları, istatistikler ve son dakika gelişmeleri de beIN Sports’un yayın akışında yer alacak. Canlı yayınla birlikte futbolseverler, mücadeleyi yüksek çözünürlük ve detaylı anlatımla takip edebilecek.

GENÇLERBİRLİĞİ-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Gençlerbirliği, bu maç öncesinde 11 puanla 17. sırada bulunurken Karagümrük, 8 puanla son sırada yer alıyor. Her iki takım da şiddetle puana ihtiyaç duyarken müsabakanın sonucu, ligde kalma savaşının seyrini önemli ölçüde değiştirebilir.

Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'ler belli oldu.

MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Hanousek, Dele-Bashiru, Oğulcan, Göktan, Koita, Tongya, Niang.

Karagümrük: Grbic, Atakan, Roco, Anıl, Esgaio, Kranevitter, Doh, Camacho, Berkay, Serginho, Fofana.

