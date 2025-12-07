7 Aralık Pazar günü maçları! Bugün kimin maçı var, saat kaçta?
Futbolda yoğun bir Pazar programı başlıyor. Süper Lig’den Premier Lig’e, Serie A’dan La Liga’ya uzanan geniş maç listesi bugün ekranlarda olacak. Göztepe-Trabzonspor maçı günün en kritik karşılaşması olarak öne çıkarken günün karşılaşmaları, saat ve yayın bilgileri de netlik kazandı.
7 Aralık Pazar günü futbolseverleri dopdolu bir fikstür bekliyor. Türkiye’de Süper Lig ve 1. Lig mücadeleleri kritik puan savaşlarına sahne olurken Avrupa’nın dev liglerinde şampiyonluk yarışının gidişatı yeniden şekillenebilir. İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya’daki mücadeleler ise farklı yayın kanallarından futbol tutkunlarına ulaşacak.
7 ARALIK PAZAR GÜNÜ MAÇLARI
Trendyol Süper Lig
14.30 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük | beIN Sports 1
17.00 Kocaelispor-Kasımpaşa | beIN Sports 1
20.00 Göztepe-Trabzonspor | beIN Sports 1
Trendyol 1. Lig
13.30 Boluspor-Erzurumspor FK | beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor
13.30 Iğdır FK-Adana Demirspor | beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6
16.00 Manisa FK-Van Spor FK | beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor
19.00 İstanbulspor-Sivasspor | beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA?
İngiltere Premier Lig
17.00 Brighton-West Ham United | beIN Sports 3
19.30 Fulham-Crystal Palace | beIN Sports 3
İspanya La Liga
16.00 Elche-Girona | S Sport ve S Sport Plus
18.15 Valencia-Sevilla | S Sport ve S Sport Plus
20.30 Espanyol-Rayo Vallecano | S Sport ve S Sport Plus
23.00 Real Madrid-Celta Vigo | S Sport ve S Sport Plus
İtalya Serie A
14.30 Cremonese-Lecce | S Sport 2, S Sport Plus
17.00 Cagliari-Roma | S Sport 2, S Sport Plus
20.00 Lazio-Bologna | S Sport 2, S Sport Plus
22.45 Napoli-Juventus | S Sport 2, S Sport Plus