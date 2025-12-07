Futbolda yoğun bir Pazar programı başlıyor. Süper Lig’den Premier Lig’e, Serie A’dan La Liga’ya uzanan geniş maç listesi bugün ekranlarda olacak. Göztepe-Trabzonspor maçı günün en kritik karşılaşması olarak öne çıkarken günün karşılaşmaları, saat ve yayın bilgileri de netlik kazandı.

7 Aralık Pazar günü futbolseverleri dopdolu bir fikstür bekliyor. Türkiye’de Süper Lig ve 1. Lig mücadeleleri kritik puan savaşlarına sahne olurken Avrupa’nın dev liglerinde şampiyonluk yarışının gidişatı yeniden şekillenebilir. İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya’daki mücadeleler ise farklı yayın kanallarından futbol tutkunlarına ulaşacak.

7 ARALIK PAZAR GÜNÜ MAÇLARI

Trendyol Süper Lig

14.30 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük | beIN Sports 1

17.00 Kocaelispor-Kasımpaşa | beIN Sports 1

20.00 Göztepe-Trabzonspor | beIN Sports 1

Trendyol 1. Lig

13.30 Boluspor-Erzurumspor FK | beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor

13.30 Iğdır FK-Adana Demirspor | beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6

16.00 Manisa FK-Van Spor FK | beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor

19.00 İstanbulspor-Sivasspor | beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor

İngiltere Premier Lig

17.00 Brighton-West Ham United | beIN Sports 3

19.30 Fulham-Crystal Palace | beIN Sports 3

İspanya La Liga

16.00 Elche-Girona | S Sport ve S Sport Plus

18.15 Valencia-Sevilla | S Sport ve S Sport Plus

20.30 Espanyol-Rayo Vallecano | S Sport ve S Sport Plus

23.00 Real Madrid-Celta Vigo | S Sport ve S Sport Plus

İtalya Serie A

14.30 Cremonese-Lecce | S Sport 2, S Sport Plus

17.00 Cagliari-Roma | S Sport 2, S Sport Plus

20.00 Lazio-Bologna | S Sport 2, S Sport Plus

22.45 Napoli-Juventus | S Sport 2, S Sport Plus

