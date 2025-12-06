SPOR SERVİSİ
Trabzonspor'un Göztepe maçı kadrosu açıklandı: 4 eksik
Fatih tekke yönetimindeki Trabzonspor'un, Süper Lig'in 15'inci haftasında Göztepe ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.
Trabzonspor, 7 Aralık Pazar günü Göztepe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
- Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde son taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
- Christ Oulai, Rayyan Baniya, Stefan Savic ve Edin Visca, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.
- Anthony Nwakaeme, 28 kişilik A Takım listesinde yer almadiğı için kadroda bulunmuyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında 7 Aralık Pazar günü Göztepe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda son taktik çalışma gerçekleştirildi.
Karadeniz ekibinin Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı. Bordo-mavililerde kart cezalısı Christ Oulai, sakatlıkları süren Rayyan Baniya, Stefan Savic ve Edin Visca, İzmir kafilesinde yer almadı.
Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilen 28 kişilik A Takım listesinde yer almayan Anthony Nwakaeme de kadroda bulunmuyor.
