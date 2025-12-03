Türkiye Gazetesi
Trabzonspor'un maskotunun adı belli oldu! Ankette doğal olmayan oy girişleri tespit edildi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Trabzonspor, yapılan anket sürecinde doğal olmayan oy girişleri tespit edildiğini vurgularken, ilk doğal oy akışı dikkate alınarak maskotun adının belirlendiği belirtildi.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Trabzonspor, Tofaş'a karşı yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, kulüp maskotunun ismini BOVİ olarak duyurdu.
- Maskot ismi için yapılan ankette doğal olmayan oy girişleri tespit edildi.
- Yapay etki nedeniyle konsept uyumu ve ilk doğal oy akışı dikkate alınarak BOVİ adı belirlendi.
- Trabzonspor-Tofaş maçı 5 Aralık Cuma günü Hayri Gür Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.
- Maç biletleri 100 TL'den satışta.
Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında Tofaş'ı konuk edecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Karadeniz ekibinde maskot isminin 'Bovi' olduğunu duyurdu.
ANKETTE 'ADİL OLMAYAN YAPAY ETKİ'
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Maskotumuzun ismini belirlemek için yapılan anket sürecinde doğal olmayan oy girişleri tespit edilmiştir. Adil olmayan bu yapay etki nedeniyle, konsept uyumu ve ilk doğal oy akışı dikkate alınarak maskotumuzun adı BOVİ olarak belirlenmiştir. Ailemize hoş geldin BOVİ" denildi.
MAÇ BİLETLERİ 100 TL
Öte yandan Trabzonspor-Tofaş maçının biletleri satışa çıktı. 5 Aralık Cuma günü Hayri Gür Spor Salonu'nda saat 19.00’da başlayacak müsabakanın biletleri 100 TL'den satışa sunuldu.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR