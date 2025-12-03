Spotify Wrapped ekranı 3 Aralık Çarşamba 2025 itibarıyla tüm kullanıcılara açıldı. Kullanıcılar uygulamayı güncelledikten sonra ana sayfada beliren Wrapped kartlarına doğrudan erişebiliyor. Spotify Wrapped nasıl bakılır, yıllık özet nereden paylaşılır kullanıcılar tarafından merak ediliyor.

Spotify Wrapped 2025 yayınlandı! Özete erişmek için uygulamayı güncelledikten sonra ana sayfada görünen Wrapped kartlarına ulaşılabiliyor.

Spotify Wrapped nasıl bakılır, yıllık özet nereden paylaşılır? 2025 Spotify özeti yayınlandı!

SPOTIFY WRAPPED NASIL BAKILIR?



Spotify Wrapped erişime açıldığında uygulamanın ana sayfasında otomatik olarak gösteriliyor. Ekran görünmezse, mobil uygulamada arama bölümüne “2025” yazılarak Wrapped kartlarına ulaşılabiliyor.

Masaüstü sürümünde ise “Gözat” bölümünden ilgili sayfaya giriş yapmak mümkün oluyor. Bu alanda yıl boyunca en çok dinlenen şarkılar, sanatçılar, türler ve kişisel istatistikler özel bir hikaye akışı şeklinde görüntüleniyor.

SPOTIFY YILLIK ÖZET NEREDEN PAYLAŞILIR?



Kullanıcılar Wrapped ekranını açtıktan sonra her kartta yer alan paylaşım seçeneklerini kullanarak özetlerini sosyal medya platformlarında yayımlayabiliyor. Instagram, X veya WhatsApp üzerinden tek dokunuşla paylaşım yapılabiliyor.

Hikaye formatında sunulan istatistiklerin her biri, ayrı ayrı veya toplu olarak paylaşılabilir şekilde hazırlanıyor.

SPOTIFY WRAPPED 2025 AÇIKLANDI MI?



Spotify Wrapped 2025, 3 Aralık Çarşamba günü itibarıyla resmi olarak erişime açıldı. Böylece kullanıcılar 2025 yılı boyunca dinledikleri en çok şarkıları, sanatçıları, türleri ve kişisel istatistikleri ayrıntılı şekilde görüntüleyebiliyor.

Wrapped’ın açıklanmasıyla birlikte yılın popüler kategorileri, kişisel dinleme grafikleri ve öne çıkan müzik trendleri de kullanıcılara sunulmuş durumda.

