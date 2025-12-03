Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Beyoğlu Yeni Çarşı ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Kupada sürpriz ihtimalinin yüksek olduğu bu turda maçın saati ve yayın bilgileri merak ediliyor.

Süper Lig’de yükselişini sürdüren Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplara kalmak için sahaya çıkıyor. Sarı kırmızılı ekip, 2. Lig temsilcisi Beyoğlu Yeni Çarşı karşısında deplasmanda hata yapmadan tur atlamayı hedefliyor. Mücadele öncesi maçın yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oynanacak Beyoğlu Yeni Çarşı-Göztepe karşılaşması 3 Aralık Çarşamba günü saat 18.00’de başlayacak. İstanbul’da oynanacak mücadele, kupada bir üst tura yükselmek isteyen iki takım için kritik önem taşıyor.

Beyoğlu Yeni Çarşı, kendi sahasında oynayacağı bu maçta sürpriz bir sonuca ulaşarak tur atlamayı hedefliyor.

GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler müsabakayı Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74 ve Vodafone TV 71 numaralı kanallardan takip edebilecek.

Maç, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmanın hakemi Burak Olcar olurken, yardımcıları Selahattin Altay ve Emrah Türkyılmaz olacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise İbrahim Güner olarak açıklandı.

