Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Trabzonspor, Akyazı Stadyumu’nda Van Spor FK’yı ağırlayacak. Trabzonspor–Vanspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir belli oldu!

Bordo-mavililer kupada gruplara kalmak ve son iki sezonda yaşadığı final kayıplarının ardından yeniden zafer kazanmak için sahaya çıkacak. Trabzonspor taraftarları, maç öncesinde takımın kadrosu ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Trabzonspor–Vanspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman?

TRABZONSPOR-VAN SPOR HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Trabzonspor, Papara Park’ta Van Spor FK’yı ağırlayacak. Trabzonspor–Vanspor maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR-VAN SPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Trabzonspor–Vanspor maçı şifresiz olarak ekranlara gelecek. A Spor üzerinden yapılacak yayın canlı izlenebilecek.

TRABZONSPOR-VAN SPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Van Spor maçı 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak.

TRABZONSPOR-VAN SPOR MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Trabzonspor: Onuralp, Mustafa, Okay, Baniya, Arif, Oulai, Bouchouari, Cihan, Muçi, Olaigbe, Sikan

Van Spor FK: Çağlar, Erdi, Jevsenak, Medeni, Mitros, Traore, Jefferson, Regis, Mehmet, Erdem, Cedric

TRABZONSPOR-VAN SPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Gürcan Hasova Trabzonspor-Van Spor FK maçını yönetecek. Yardımcı hakemler Kemal Elmas ve İbrahim Ethem Potuk, dördüncü hakem ise Emre Kaan Çalışkan olacak.

TRABZONSPOR-VAN SPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Trabzonspor Vanspor karşısında bazı oyuncularını sakatlık ve ceza nedeniyle sahaya süremeyecek. Sakatlıkları bulunan Vişça ile lisansı aktif olmayan Nwakaeme bugünkü maçta sahada olamayacak. Ayrıca ceza alan Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan da forma giyemeyecek.

