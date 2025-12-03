ABD’nin Virginia eyaletinde bir dükkan gece yarısı adeta film sahnesine dönüştü. Tavandan içeri düşen bir rakun, raflara yönelip şişelerini peş peşe yere savurdu. Ardından tuvalette sızmış halde bulundu.

ABD’nin Virginia eyaletindeki Ashland bölgesinde yer alan bir dükkan gece yarısı beklenmedik bir ziyaretçiyle karşı karşıya kaldı. Tavan arasından içeri düşen rakun, rafa yönelip alkol şişelerini aşağı savurdu. Birçok şişe kırıldı, alkol zemine yayıldı ve dükkan adeta savaş alanına döndü.

Sabah dükkanı açan çalışanlar, tuvalette sızıp kalan rakunla yüz yüze geldi.

Sarhoş rakun dükkanı talan etti! Ortalık savaş alanına döndü

ŞİŞELERİ PARÇALADI

Rakun içeri girer girmez doğrudan alt rafa yöneldi. Çok sayıda şişeyi yere atarken bazıları tamamen parçalandı. Bu sırada bir tavan karosu çöktü ve dökülen içki zemini kapladı. Çalışanlar, hayvanı tuvalette hareketsiz bir halde buldu.

"NE BULDUYSA İÇMİŞ" GÖREVLİ O ANLARI ANLATTI

Hanover Hayvan Kontrol biriminden Samantha Martin, rakunu gördüğünde yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle aktardı:

"Rakunları severim, gerçekten eğlenceli hayvanlar. Bu arkadaş tavandan içeri düşmüş ve tam bir çılgınlığa girişmiş. Ne bulduysa içmiş."

Martin, rakunu alıp hayvan barınağına götürdü.

BARINAKTA AYILDI: "SADECE AKŞAMDAN KALMAYDI"

Hanover County Animal Protection and Shelter, Martin’i tebrik etti ve rakunun sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaştı. Açıklamada, birkaç saatlik uykunun ardından bir yaralanma görülmediği, hayvanın yalnızca "akşamdan kalma" durumda olduğu ifade edildi.

Rakun daha sonra doğaya bırakıldı. Yetkililer, "Umarız ki kırmak ve dökmek çözüm değildir dersini almıştır" mesajı paylaştı.

