Osmanlı Hanedanı, 'Sina Osmanoğlu' ismini kullanıp hanedan mensubu gibi görünerek insanları dolandırdığı iddia edilen şahsa dava açacak. Doç. Dr. İbrahim Pazan, hanedan şeceresinde Sina Osmanoğlu isimli birinin olmadığını söyledi.

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ - Osmanlı hanedanı mensubu gibi görünerek insanları aldatan ve sosyal medyadan Osmanlıya dair yanlış bilgiler yayan şahsa dava açılacak. “Sina Osmanoğlu” ismini kullanan ama esas adının Ahmet Memecan olduğu iddia edilen kişi, son olarak eşcinsel evlilik yaptığını duyurarak bunu sosyal medyada “Hanedanımdaki ilk evlilik…” ifadeleriyle paylaştı.

Kendisini "Sina Osmanoğlu" adıyla tanıtan şahıs

Şahsın Osmanlı hanedan mensupları hakkında yaydığı dezenformasyonu ise bazı yazarların bile doğru kabul ederek paylaşım yaptıkları görüldü. Türkiye’de yaşayan Osmanlı hanedan üyelerinin ise şahsa dava açma hazırlığında olduğu öğrenildi. A. Kayıhan Osmanoğlu “Türkiye’de Osmanoğlu soyadında birçok kişi var. Zaten bizim asıl soyadımız ‘Al-i Osman’dır. Osmanoğlu soyadıyla piyasaya sürülen bu şahıs ise ailemizi lekelemeye çalışmaktadır. Şahsın daha önce birçok kişiyi dolandırdığı söylenmektedir. Kendisi hakkında en yakın zamanda dava açacağız” diye konuştu.

HANEDAN ARASINDA BÖYLE BİR İSİM YOK

Hanedan üzerine araştırmalarıyla tanınan Doç. Dr. İbrahim Pazan, Türkiye gazetesine açıklama yaparak hanedan şeceresinde Sina Osmanoğlu isimli birinin olmadığını söyledi.

Türkiye'de herkesin “Osmanoğlu” soyadını alabildiğini kaydeden Doç. Dr. Pazan “Nitekim Osmanlı hanedanından olmayan binlerce kişinin soyismi Osmanoğlu. Söz konusu şahıs ise hanedandan olmadığı hâlde bu soy ismini kullanarak yanlış bilgiler yaymaktadır” dedi.

ALTIN DOLANDIRICILIĞI YAPTI İDDİASI

Söz konusu şahsın daha evvel de hanedan mensubu gibi görünüp insanları aldatarak altın dolandırıcılığı yaptığı iddia ediliyor. Türkiye’de daha önce de böyle vakaların yaşandığı biliniyor.

