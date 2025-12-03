Mühendislik ile teknoloji programlarını mercek altına alan EngiRank sıralamasında iki Türk üniversitesi ilk 100'e girdi. Türkiye'den toplam 16 üniversite sıralamada yer almayı başardı.

Avrupa'nın prestijli mühendislik sıralama kuruluşlarından European Ranking of Engineering Programmes'ın (EngiRank) 2025 yılı sonuçları açıklandı.

36 ÜLKEDEN 300 KURUM DEĞERLENDİRİLDİ

Avrupa Komisyonu'nun önem verdiği ve mühendislik ile teknoloji programlarını mercek altına alan EngiRank, bu yıl Avrupa yükseköğretim alanında yer alan 36 ülkeden 300 yükseköğretim kurumunu değerlendirmeye aldı. Bu yıl ilk kez değerlendirmeye alınan Türk üniversiteleri, Avrupa'da sıralamaya girmeyi başardı.

İLK 100'DE TÜRKİYE'DEN İKİ ÜNİVERSİTE!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 60'ıncı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 99'uncu sırada yer alarak, Avrupa'nın en iyi 100 mühendislik okulu arasına adını yazdırdı. Bunun yanı sıra toplam 16 Türk üniversitesi sıralamada yer almayı başardı.

İlk 100'de yer alan İTÜ ve ODTÜ'nün yanı sıra Sabancı Üniversitesi 108'inci sırayı paylaştı. Yıldız Teknik Üniversitesi 130'uncu, Bilkent Üniversitesi 139'uncu, Kocaeli Üniversitesi 173'üncü, Gazi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Karabük Üniversitesi 179'uncu, Gebze Teknik Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi 189'uncu, Karadeniz Teknik Üniversitesi 198'inci sırada yer alarak ilk 200'e girme başarısı gösterirken, Fırat Üniversitesi 203'üncü, Düzce Üniversitesi 216'ncı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ise 226'ncı sırada yer alarak dereceye girdi.

YÖK BAŞKANI: BİLİM VE TEKNOLOJİ YARIŞI BÜYÜDÜ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, küresel ölçekte bilim ve teknoloji yarışının büyüdüğünü ve ülkeler arası rekabetin arttığını belirterek, "Türk yükseköğretimini küresel ölçekte rekabetçi, kapsayıcı ve nitelikli bir yapıya kavuşturma vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Küresel ölçekte bilim ve teknoloji yarışı büyüdü. Rekabetçi, kapsayıcı ve nitelikli yükseköğretim anlayışımız sonuç veriyor" ifadelerini kullandı.

