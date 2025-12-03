Anadolu Ajansı • Bursa
Traktörün altında kalan adam vinç ile kurtarıldı
Bursa’da kullandığı traktör köprüden dere yatağına devrilen 78 yaşındaki Ali Durmuş ölümden döndü. Ters dönen traktörün altında kalarak sıkışan yaşlı adam vinç yardımıyla kurtarıldı.
Özetle
Kaydet
Gündem 10 dk önce
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 78 yaşındaki Ali Durmuş'un kullandığı traktörün dere yatağına devrilmesi sonucu sıkıştığı yerden vinç yardımıyla kurtarıldı.
- Bursa'nın Orhangazi ilçesinde traktör kazası yaşandı.
- 78 yaşındaki Ali Durmuş'un kullandığı traktör dere yatağına devrildi.
- Ters dönen traktörün altında sıkışan Durmuş için kurtarma ekipleri sevk edildi.
- Yaşlı adam, vinç yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.
- Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Saat 13.00 sıralarında zeytin bahçesinden dönen 78 yaşındaki Ali Durmuş’un kullandığı traktör, köprüden geçerken dere yatağına devrildi.
VİNÇ YARDIMIYLA KURTARILDI
Ali Durmuş ters dönen traktörün altında kalarak sıkıştı. Durmuş’u görenler sağlık ekiplerine haber verdi.
Traktörün altında kalarak sıkışan Durmuş'un kurtarılması için olay yerine UMKE, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam vinç yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Durmuş'un yakınları olay yerinde kurtarma çalışmalarını gözyaşları içinde takip ederken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR