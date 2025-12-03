Bursa’da kullandığı traktör köprüden dere yatağına devrilen 78 yaşındaki Ali Durmuş ölümden döndü. Ters dönen traktörün altında kalarak sıkışan yaşlı adam vinç yardımıyla kurtarıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Saat 13.00 sıralarında zeytin bahçesinden dönen 78 yaşındaki Ali Durmuş’un kullandığı traktör, köprüden geçerken dere yatağına devrildi.

Ali Durmuş ters dönen traktörün altında kalarak sıkıştı. Durmuş’u görenler sağlık ekiplerine haber verdi.

Traktörün altında kalarak sıkışan Durmuş'un kurtarılması için olay yerine UMKE, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam vinç yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Durmuş'un yakınları olay yerinde kurtarma çalışmalarını gözyaşları içinde takip ederken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

