Trafik sigortasında 2025 yılı itibarıyla kapsamlı bir değişim süreci başlıyor. Yeni yılda yürürlüğe girecek yeni düzenlemeler, prim hesaplamalarından sürücülere uygulanan ödüllendirme modeline kadar pek çok başlıkta önemli yenilikler getirecek. Zorunlu trafik sigortasında sürücülerin geçmiş hasar durumları artık poliçe bedellerini daha belirgin şekilde etkileyen bir kriter haline geliyor. Yeni sistemle birlikte hem iyi sürücüler desteklenecek hem de riskli grupta yer alanlar için daha yüksek prim uygulamaları devreye alınacak.

Yeni dönemle birlikte sigorta şirketleri, araç sahiplerinin hasar geçmişini daha etkili biçimde değerlendirerek poliçe fiyatlarını buna göre belirleyecek. Trafikte güvenli sürüş alışkanlıklarını teşvik eden yeni model, hem yıl genelinde sigorta maliyetlerini optimize etmeyi hem de riskli sürücüleri ayrıştırarak adaletli bir fiyatlama oluşturmayı amaçlıyor.

Trafik sigortasında yeni dönem! Ne zaman yürülüğe girecek, trafik sigorta primi ne kadar olacak?

TRAFİK SİGORTASINDA YENİ DÖNEM NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?



Zorunlu trafik sigortasında kapsamlı değişikliklerin yer aldığı yeni düzenleme 1 Ocak itibarıyla uygulamaya alınacak. Yeni dönemle birlikte hem prim sisteminde hem de hasarsız sürücülere sağlanan avantajlarda önemli yenilikler devreye girecek.

Sigorta şirketleri bundan sonra poliçe hesaplamalarında sürücülerin hasar geçmişini daha belirleyici bir kriter olarak değerlendirecek. Böylece güvenli sürüş alışkanlıkları daha fazla ödüllendirilirken, riskli sürücüler için daha yüksek prim uygulaması geçerli olacak.

TRAFİK SİGORTA PRİMİ NE KADAR OLACAK?



Yeni tarifeyle birlikte zorunlu trafik sigortası primlerine ortalama yüzde 1 oranında artış yansıtıldı. Büyükşehirlerde risk grubuna göre belirlenen rakamlar dikkat çekiyor. İstanbul’da sıfırıncı basamakta yer alan riskli bir sürücü için poliçe bedeli 45 bin TL seviyesinde hesaplanırken, en düşük risk grubundaki 8. basamak sürücüleri yaklaşık 7 bin 500 TL prim ödeyecek.

Sistemle birlikte riskli ve risksiz sürücü arasındaki fiyat farkı yüzde 500’lere kadar ulaşabiliyor. Ticari araçlarda ise primler çok daha yüksek seyrediyor. Bilhassa otobüslerde riskli sürücüler için poliçe tutarları 290 bin TL’yi aşarken, taksilerde fiyatlar sürücünün bulunduğu basamağa göre 20 bin TL ile 121 bin TL arasında değişiyor.



