Trafik sigortaları primleri güncellendi. 1 Ocak itibariyle zorunlu trafik sigortasında yeni düzenlemeler uygulanmaya başlanacak. Hasarsızlığı bulunan sürücüler yeni dönemde ikinci araçlarında da indirimli prim ödeyerek avantaj kazanacak. Riskli sürücüler için ise trafik sigortası primleri 290 bin TL’ye kadar yükseliyor.

Trafik sigortası primleri 1 Ocak itibarıyla yenileniyor. Yeni düzenlemeyle birlikte zorunlu trafik sigortasında hem ödüllendirme sistemi devreye giriyor hem de prim tutarlarında dikkat çeken değişiklikler yapılıyor.

Zorunlu trafik sigortası, trafikteki tüm araçlar için üçüncü kişilere verilen zararları karşılayan temel güvence olmaya devam ederken, yeni dönemle birlikte özellikle sürücülerin hasar geçmişi daha belirleyici hâle geliyor.

HASARSIZ SÜRÜCÜYE ÖDÜL DÖNEMİ

Yeni uygulamaya göre, hasarsız sürüş geçmişi olan araç sahipleri artık daha avantajlı. İyi sürücü olarak sınıflandırılan ve indirim basamaklarında yer alan kişiler, ikinci bir araç satın aldıklarında da aynı indirimli basamaktan prim ödeyebilecek. Böylece iyi sürücünün finansal olarak desteklenmesi ve teşvik edilmesi amaçlanıyor.

PRİMLER GÜNCELLENDİ

1 Ocak’ta yürürlüğe girecek düzenlemeyle trafik sigortası primlerinde ortalama yüzde 1 artış yapıldı. İstanbul’da sıfırıncı basamakta yer alan ve içten yanmalı araca sahip riskli bir sürücünün poliçe primi 45.181 TL olarak hesaplanırken, en düşük risk grubundaki 8. basamaktaki bir sürücünün ödeyeceği prim 7.530 TL oldu.

RİSKLİYLE RİSKSİZ ARASINDA DEV FARK

Yeni sistem, kötü sürücüler için daha yüksek prim anlamına geliyor. Bir sürücü hangi basamakta bulunuyorsa, ikinci araç aldığında da aynı basamaktan ödeme yapacak. Riskli sürücü ile risksiz sürücü arasındaki prim farkı ise yüzde 500’lere kadar çıkıyor.

Ankara’da sıfırıncı basamaktaki riskli sürücünün primi 43.902 TL seviyesindeyken, en risksiz sürücü grubunda yer alan 8. basamaktaki vatandaş 7.310 TL primle sigortasını yenileyecek.

BAZI ARAÇLARDA POLİÇELER 290 BİN TL’Yİ AŞIYOR

Prim artışlarından en çok ticari araçlar etkileniyor. Özellikle otobüslerde riskli şoförler için poliçe ücretleri 290 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Taksi sürücülerinde de risk katsayısına göre ciddi farklar bulunuyor; primler 20 bin TL’den başlayıp 121 bin TL’ye kadar yükselebiliyor. İstanbul gibi büyük şehirlerde bu tutarlar daha da artabiliyor.

