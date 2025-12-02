Doğu Akdeniz 2025 Davet Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü, TCG Kemalreis fırkateyninden takip edildi. Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, ABD ve Pakistan’ın da katıldığı tatbikatta amfibi çıkarma, rehine kurtarma ve ortak operasyon senaryoları başarıyla icra edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, tatbikatın Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki güvenlik ve haklarını koruma gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Türk Deniz Kuvvetlerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Doğu Akdeniz 2025 Davet Tatbikatı kapsamında "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetleri yapıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, katılımcı ve gözlemci ülke temsilcileri ile gazeteciler, tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'nde gerçekleştirilen faaliyetleri TCG Kemalreis fırkateyninden takip etti.

Faaliyete Azerbaycan gemiye çıkarma birliği, ABD terörle mücadele güvenlik timi, Pakistan ise deniz karakol uçağı ile katılımcı ülke olarak iştirak etti. Tatbikata 19 ülke de gözlemci olarak katıldı.

Tatbikatta Türk Deniz Kuvvetlerinden gemi, denizaltı ve hava unsurlarının yanı sıra SAT ve SAS timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 5 helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 44 F-16 uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4 sahil güvenlik botu görev aldı.

Antalya'daki Sarısu Plajı'na tatbikat kapsamında amfibi hücum akını gerçekleştirildi. Tatbikat senaryosu gereği plajdaki rehin alınan kişileri kurtarmak için TCG Sancaktar gemisinin havuz güvertesinden 3 amfibi çıkarma aracı LCVP ve 4 Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) ve 5 bot denize açıldı.

Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, 22 Kasım-3 Aralık'ta gerçekleştirilen tatbikata 30 gemi, 67 hava aracı, su altı taarruz, su altı savunma ve KBRN görev timleri ile 1 amfibi deniz piyade taburunun katıldığını belirtti. Tatlıoğlu, tatbikatın ayrıca NATO Daimi Deniz Görev Grubu ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'ndan 8 gemi ve 19 ülkeden 93 katılımcı olmak üzere 11 bin personelin katılımıyla başarıyla icra edildiğini söyledi.

