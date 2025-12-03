CHP Sözcüsü Deniz Yücel, bir süre önce ilginç bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben yazılan mesaj metni tam bir CHP ezberleri klasiği oldu.

Önce mesajda ne dendiğine bir bakalım:

“Cumhuriyet değerleriyle inatlaştığınızda karşınıza CHP çıkar…

Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerini silmeye çalıştığınızda karşınıza CHP çıkar…

Aklı ve bilimi esas alan, çağdaş ve laik eğitim sistemini ortadan kaldırmaya çalıştığınızda karşınıza CHP çıkar…

Demokrasiyi askıya aldığınızda, basın ve ifade özgürlüğünü yok edip gazetecileri tutukladığınızda karşınıza CHP çıkar…

Yüzünüzü medeni dünyaya dönmeniz gerekirken ‘Yurtta Barış Dünyada Barış’ ilkesini unutup, yüzünüzü Orta Doğu’ya döndüğünüzde karşınıza CHP çıkar...

Küresel güçlerin asıl soytarısı; yerli ve millî olduğunu iddia edip memlekete milyonlarca sığınmacı ve kaçağı dolduran, işine geldiğinde hain terör örgütü FETÖ’yle birlikte yol yürüyen, işine geldiğinde bölücü terör örgütü PKK ile masaya oturan AKP iktidarıdır.

Ha şunu da aklına sok Sayın Erdoğan!

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel 22 yıllık AKP iktidarına ve tek adam yönetimine son veren Genel Başkan olarak tarihe geçecek ve Anıtkabir anı defterine kurucu önderimiz ve ilk Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk’e hitaben,

‘Sayın Genel Başkanım, partiniz 100 yıl sonra yeniden iktidardadır. Size verdiğimiz sözü tuttuk. Bundan sonraki hedefimiz muasır medeniyetler seviyesini yakalayıp geçmektir’ yazacak Genel Başkandır.”

Neresinden tutsanız elinizde kalan, birçok bakımdan yanlış ve çok komik bir mesaj. Yanlışlara ve komikliklere kısaca işaret edelim…

“Cumhuriyet değerleri” nedir? “Cumhuriyet değerleri” insani hayatın, medeniyetin gelişiminin son noktası mıdır? “Cumhuriyet değerleri” denen şeyleri kabul etmemiş ülkeleri nereye koymak gerekir? İngiltere, İspanya, Japonya gibi anayasal monarşilere çağ dışı mı diyorsunuz?

M. Kemal’in bazı “devrimleri” özel bir çaba olmadan silinmiştir; çünkü demokrasiyle bağdaşmazlar. Örneğin “şapka devrimi” denen vakayı nereye koyacaksınız? Hem tek adam diktatörlüğüne hem de demokrasiye aynı anda sahip olunamaz. Tercihiniz nedir: Tek parti diktatörlüğü mü demokrasi mi?

CHP ne bilimden ne de çağdaşlıktan haberdar! Bilimi tekerleme zikretmek, çağdaşlığı ise her yere heykel ve büst dikmek zannediyorlar. Neden Kemalistler arasından ciddiye almaya değer bilim insanı pek çıkmıyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde niçin bizdeki kadar heykel ve büst yok, hiç düşündünüz mü?

İfade ve basın özgürlüğü, din ve vicdan hürriyeti gibi temel hakları 25 yıllık tek parti diktatörlüğü döneminde askıya alan CHP değil midir? Demokratik siyasi katılım ve rekabet bizzat CHP tarafından ortadan kaldırılmadı mı? Bu durumda CHP tek parti diktatörlüğü uygulamalarına sahip mi çıkıyor yoksa onları ret mi ediyor?..

CHP iktidar olunca Türkiye’nin mesela Suriye ve Irak ile olan sınırları ortadan kalkacak mıdır? Türkiye Orta Doğu’nun bir parçası olmaktan çıkacak mıdır? Neden sığınmacı düşmanlığı yapılmaktadır? CHP’lilerin bazıları da sığınmacı olarak ülkeye gelmemiş midir?

CHP’nin yüz yıl sonra iktidara geleceğinin söylenmesi demokrasi dönemi CHP’si ile tek parti diktatörlüğünün otoriter ve totaliter CHP’si arasında bir fark olmadığının düşünüldüğünü göstermektedir. Bence büyük ölçüde doğru. Bu durumda, tek parti kafasıyla iktidara gelirseniz, sizin gibi düşünmeyenlere ve davranmayanlara ne yapacaksınız?

CHP bir ezber partisidir. CHP asla yaptığı tarihî hataları hatırlamaz ve kesinlikle onlar için özür dilemez. CHP demokratik bir aktör değildir ve demokrasiye hiç de yakışmamaktadır. Aslında parti sıfatını taşımasına rağmen bir partiden ziyade topluma tahakküm etmek üzere kurulmuş, kurgulanmış ve bugüne kadar temel niteliklerini değiştirmemiş bir aparattır. Deniz Yücel’in mesajı bu gerçeği bir kere daha teyit ediyor.

