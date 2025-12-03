Kocaeli Büyükşehir, belediyecilikte beş yıldız!

Kocaeli sanayinin başkentidir.

Ancak bu ünvan tek başına Kocaeli’ye yetmez. Çünkü Kocaeli, her alanda Türkiye’nin yıldız şehirlerinden birisi. Bugün nüfus olarak 9. sırada yer alsa da nüfuz olarak 3. büyük kent olarak anılıyor.

Kocaeli, hemen her alanda önde gidiyor, dev yatırımlarla göz kamaştırıyor. Kocaeli bu başarıyı hiç kuşkusuz Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesinin başarılı ve donanımlı bürokratlarının vizyoner belediyecilik anlayışına borçlu.

Kocaeli, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın “belediyecilik tasavvuruyla” yönetilen bir şehir. Tahir Büyükakın'ın 2019’dan beri sürdürdüğü başarılı yönetimiyle Kocaeli, sanayinin yanı sıra artık “turizm ve kültür şehri” kimliğini de güçlü bir şekilde üzerinde taşıyor. Prof. Dr. Tahir Büyükakın, “Kocaeli’de hem fabrika bacaları hem de kültür-sanat bacaları tütsün” diyerek kentte çok büyük atılımlar gerçekleştirdi.

Mesela ulaşımda devrim sayılabilecek metro ağı, Kocaeli’nin tamamen kendi öz kaynaklarıyla finanse edilen 50 km uzunluğunda; Türkiye’nin en büyük belediye raylı sistem projesi. Gebze-Darıca hattı hızla ilerliyor, İzmit şehir içi metro için ihale süreci tamamlandı ve şantiyeler gece gündüz çalışıyor. Günlük 300 binden fazla yolcu taşıyacak bu hatlar, trafiği %40 azaltacak, karbon salımını düşürecek ve Kocaeli’yi İstanbul’la entegre bir megakente dönüştürecek.

Benim muhteşem ötesi proje dediğim “Saygınlar Kulübü”, Türkiye’de ilk ve örnek teşkil eden ve kalbe dokunan müstesna bir kurum. Tahir Büyükakın'ın vizyonuyla 12 ilçede 14 merkeze yayılması hedefleniyor. Saygınlar Kulübü, artık ulusal ve uluslararası heyetlerin inceleme durağı hâline geldi. Bu kurumda altmış beş yaşını geçen herkes gidip dinlenebiliyor, çay, kahve, kurabiye, simit ücretsiz, yani ikram. Tahir Hocamızın “Onlar bize tecrübeyi, biz onlara saygıyı borçluyuz” cümlesi, bu projenin manifestosu hâline geldi. Bu vizyona şapka çıkarılmaz mı?..

Bu muhteşem projeyi bir CHP belediyesi yapmış olsaydı gece gündüz anlatıp durur ve hatta üzerinde dans ederlerdi. Bizim kesimin bundan haberi yok!

Körfez Kapalı Spor Kompleksinin 28 Kasım 2025’te temeli atıldı. 238 milyon TL’lik dev kompleks, Kocaeli’nin sosyal hayatına yeni bir soluk getirecek. 8 bin m² alanda 5 ana salon, judo-karate-tekvando dojo’ları, fitness ve gençlik merkezi ve kafeteryalar inşa edilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı + Kocaeli Büyükşehir + Körfez Belediyesi ortaklığıyla yükselen bu tesis, “Kocaeli’den olimpiyat madalyaları çıkacak” iddiasının somut adımı oldu.

Kocaeli artık bir turizm ve kültür şehri! Tahir Büyükakın döneminde Kocaeli, turizmde de patlama yaptı. Şehrin iki denize ve bir göle kıyısının olması, ciddi orman örtüsüyle çevrilmesi, doğal güzelliğini katlayan göstergeler arasında.

Mesela, Sekapark, İzmit’e nefes aldıran Türkiye’nin en büyük kıyı parkı. Ormanya 1 milyon ziyaretçiyi aşan Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı oluşuyla, Hobbit evleri, karaca-geyik rehabilitasyon merkezi, çocuk hayvanat bahçesiyle; Kartepe Kayak Merkezi, 5 yıldızlı oteli 40 km’lik pisti, kış turizminde %400 büyüme potansiyeliyle; Kerpe-Kefken-Kumcağız sahili mavi bayraklı plajları, engelli dostu rampaları, kamp alanlarıyla; Maşukiye-Sapanca rotası günlük 15 binden fazla ziyaretçisiyle Kocaeli’nin bir turizm şehri olduğunun en büyük kanıtıdır.

Başkan Tahir Hoca’nın vizyonuyla yapılan çalışmalarla İzmit Körfezi’nde yunuslar geri döndü, balık türleri çoğaldı. “Kıyıya Dokunacak Yeşil Kordon” projesiyle 42 km’lik kıyı şeridi halka açıldı.

Kocaeli Kitap Fuarı 2025’te 1 milyonu aşan ziyaretçisiyle Türkiye’nin 3. büyük fuarı oldu. Hemen her gün şehirde açılan farklı alanlardaki fuarlardan söz etsek sayfamız yetmeyecek.

Hasılı, Kocaeli metroyla geleceği, Saygınlar Kulübü’yle geçmişi, dev sosyal tesislerle bugünü, turizm ve kültürle ruhu kucaklayan bir şehir hâline geldi. Tahir Büyükakın, “Biz sadece beton dökmüyoruz, insan yüreğine dokunuyoruz” derken, bunu gerçekten başardı. Kocaeli bugün Türkiye’de “belediyecilik nasıl yapılır?” sorusunun en güzel ve en kapsayıcı cevabıdır da aslında. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, belediyecilikte beş yıldız almayı ziyadesiyle hak ediyor.

Başkan Tahir Büyükakın ve ekibine bir kent sakini olarak en kalbî teşekkürlerimi sunuyorum.

Meryem Aybike Sinan'ın önceki yazıları...