Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacağını açıklayan TÜRK-İŞ'e yeni bir teklif yaptı. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu komisyonla ilgili yeni teklifi görüşmek için bir araya gelirken, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. "Bu parayla geçinmek mümkün değil." diyen Atalay, "Millet mağdur. Bu ülke asgari ücretliyle emeklinin sıkıntısını gidermek durumunda." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret zammı pazarlığı için geri sayım başladı. Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacaklarını açıklayan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

BAKAN IŞIKHAN'DAN TÜRK-İŞ'E KOMİSYON TEKLİFİ

Bakan Işıkhan, ikili görüşmede Asgari Ücret Komisyonu'nun 5 işveren, 5 işçi ve hükümetin belirleyeceği 1 temsilciden oluşmasına dair öneriyi Atalay'a sundu.

TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu söz konusu öneriyi değerlendirmek için bugün saat 10.00'da bir araya geldi. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Ergün Atalay, asgari ücret konusunda dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

ERGÜN ATALAY'DAN ELEŞTİRİLERE CEVAP

TÜRK-İŞ'e yapılan eleştirilere cevap veren Atalay, "İyi olduğu zaman işveren verdi, devlet verdi. İyi olmadığı zaman bedelini biz ödüyoruz. Bazı ekonomistler çıkıyor öyle yaptı, böyle yaptı. Biz yanlış bir iş yapmıyoruz. 4 senedir o masaya asgari ücretliyle oturuyoruz. Yine olmadı. Öyle yaptık olmadı, bu sene de dedik ki yokuz." ifadelerini kullandı.

"BU PARAYLA GEÇİNMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Emekli ve asgari ücretlinin sıkıntısının giderilmesi gerektiğini belirten Atalay, "2 aydır ülke tartışıyor. Bu parayla geçinmek mümkün değil. Millet mağdur. Bu ülke asgari ücretliyle emeklinin sıkıntısını gidermek durumunda. Herkesin sıkıntısı var ama öncelik bu iki kısımda. Ben bu ülkede yaşıyorum, bu ülkede olan sıkıntıları söylemek mecburiyetindeyim. Ben bu paranın az olduğunu söylemeye devam ediyorum." şeklinde konuştu.

