Boyner'de satılıyordu! 'Barbie' marka çocuk ürünü yasaklandı, raflardan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, güvensiz olarak nitelediği bir ürünü daha açıkladı. Boyner'de satılan "Barbie" marka 9-10 yaş çocuk giyim ürününün satışı yasaklandı. Söz konusu ürün raflardan toplatılacak.
Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan ürünlere karşı savaş açmış durumda. 81 ilde denetimlerini sürdüren ekipler, uygunsuzluk tespit edilen ürünleri de markalarına kadar açıklıyor.
BARBİE ÜRÜNÜ YASAKLANDI
Bakanlık son duyurusunu 1 Aralık tarihinde yaptı. Çocuklar arasında popüler olan "Barbie" marka ürünün satışı yasaklandı.
BOYNER'DE SATILIYORDU, RAFLARDAN TOPLATILIYOR
"Boyner"de satılan "bebek giyim" grubunda yer alan 9-10 yaş bikini takımında "boğulma" riski tespit edildi. Söz konusu ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.
