Piyasalarda yılın son ayı başlarken ihtiyaç kredisi oranlarına bakıldığında, bu hafta yeni bir indirimin olmadığı görülüyor. Tüketiciler “en ucuz ihtiyaç kredisi” arayışını sürdürürken, en düşük oran %2,79 olarak devam ediyor. Kredi faizleri için de dikkatler, kasım ayı TÜFE verisi ve TCMB faiz kararına çevrildi. 2 Aralık 2025 itibarıyla en ucuz ihtiyaç kredileri hangi bankalarda? 150 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL oldu? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan verilere göre ihtiyaç kredilerinin toplam hacmi, 21 Kasım ile sona eren haftada 2 trilyon 54 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu kategorideki kredi hacminde haftalık bazda yaklaşık 7 milyar TL’lik artış yaşandı. Ancak bu rakam, bir önceki hafta gözlemlenen 41 milyar liralık artışın oldukça gerisinde kaldı.

FAİZDE YENİ DÜŞÜŞ YOK

Yılın son ayı başlarken bankalarca sunulan ihtiyaç kredisi oranlarına bakıldığında, bu hafta yeni indirim olmadığı görülüyor. Tüketiciler “en ucuz ihtiyaç kredisi” arayışını sürdürürken, en fazla tercih edilen 12 ay vadeli kredilerde en düşük oran %2,79 olarak devam ediyor. Buna karşılık toplam faiz yükünün ise %25,6 ile son iki yılın en düşük seviyelerine kadar gerilemesi de dikkatlerden kaçmıyor.

İhtiyaç kredisi faizinde son durum! 150 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar?

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİLERİ

2 Aralık 2025 itibarıyla en ucuz ihtiyaç kredileri:

-Alternatif Bank: %2,79

-QNB: %2,99

-TEB: %2,99

-ON Dijital: %3,29

-Yapı Kredi: %3,49

-Denizbank: %3,61

-ING Bank: %3,64

-Türkiye Finans: %3,65

150 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

En düşük orana göre 150 bin TL kredinin 12 ayda geri ödemesi:

-Kredi Tutarı: 150 bin TL

-Kredi Oranı: %2,79

-Kredi Vadesi: 12 ay

-Aylık taksit: 15 bin 639 TL

-Toplam geri ödeme: 188 bin 416 TL

İhtiyaç kredisi faizinde son durum! 150 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar?

PİYASADA BEKLENTİLER

Aralık ayı, faizleri yakından ilgilendiren gelişmeleri ile öne çıkıyor. Piyasada öncelikle yarın açıklanacak kasım ayı TÜFE verisi bekleniyor. Bu verinin %1,3 ve altında gerçekleşebileceğine yönelik tahminler öne çıkıyor. Bu beklentiye paralel bir veri halinde son 11 ayın da en düşük aylık TÜFE verisi görülmüş olacak. Böylece 11 Aralık’taki TCMB toplantısında faiz indirimi ihtimalinin de yükselebileceği ifade ediliyor.

TÜKETİCİ NE YAPMALI?

Piyasa analistleri; kredi talebi olan tüketicilerin enflasyonda ve faizlerde düşüş beklentisinin öne çıktığı bu gibi dönemlerde daha kısa vadede ve daha düşük tutarda finansman kullanmalarının doğru strateji olabileceğini belirtiyor. Politika faizinde yaşanabilecek düşüşlerin zamanla kredilerine yansımasının da görülebileceği ve daha ucuz kredi oranlarının söz konusu olabileceği aktarılıyor.

Editör:MESUT ŞAHİN

Haberle İlgili Daha Fazlası