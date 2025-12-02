İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından ilandaki konutlar dikkatle alınarak yapılan analizde, Türkiye’de ortalama konut fiyatı Kasım 2025 döneminde 4 milyon 250 bin TL olarak belirlendi. Geçen ay Kırıkkale, Kars, Hakkâri, Aksaray ve Yozgat “ilanlara göre” en ucuz ilk 5 il olurken; İstanbul, Muğla, İzmir, Çanakkale ve Antalya en pahalı şehirler arasında başı çekti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Gayrimenkulde hareketli bir yıl geride kalmak üzereyken, yapılan bir araştırma, Türkiye’de kasım ayına dair konut fiyatlarını da ortaya koydu. İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından ilandaki konutlar dikkatle alınarak yapılan analizde, Türkiye’de ortalama konut fiyatı Kasım 2025 döneminde 4 milyon 250 bin TL olarak gerçekleşti.

FİYATI EN UCUZ 10 İL

Yapılan araştırmada geçen ay Türkiye’de en ucuz ilk 10 il şöyle sıralandı:

1-Kırıkkale: 2,30 milyon TL

2-Kars: 2,43 milyon TL

3-Hakkâri: 2,45 milyon TL

4-Aksaray: 2,50 milyon TL

5-Yozgat: 2,50 milyon TL

6-Bitlis: 2,54 milyon TL

7-Düzce: 2,70 milyon TL

8-Kütahya: 2,75 milyon TL

9-Amasya: 2,75 milyon TL

10-Ağrı: 2,78 milyon TL

FİYATI EN PAHALI 10 İL

Araştırmada Kasım 2025 döneminde ilan ortalama fiyatı en yüksek ilk 10 il ise şunlar oldu:

1-İstanbul: 6,50 milyon TL

2-Muğla: 6 milyon TL

3-İzmir: 4,75 milyon TL

4-Çanakkale: 4,75 milyon TL

5-Antalya: 4,60 milyon TL

6-Kocaeli: 4,40 milyon TL

7-Rize: 4,40 milyon TL

8-Ankara: 4,35 milyon TL

9-Aydın: 4,35 milyon TL

10-Trabzon: 4,25 milyon TL

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

3 büyük şehir ve Batı Anadolu ile birlikte Doğu Karadeniz illeri de “ilandaki fiyatlara göre” en pahalı şehirler arasında görülüyor. En uygun fiyatların ölçüldüğü iller arasında Doğu illerinin yanı sıra Kütahya ve Düzce gibi Marmara Bölgesine yakın şehirler ve İç Anadolu şehirleri de dikkat ekiyor.

Sektör temsilcileri, ilandaki konutlara bakılarak yapılan analizlerde arz unsurunun ana belirleyici faktör olduğunu, bu anlamda “satılık” sayısı yüksek illerde doğruluk payının da daha yüksek olabileceğini ifade ediyor.

SATIŞLAR YÜKSELİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından son açıklanan ekim verilerine göre, konut satışları aylık bazda 164 bin 306 adet olarak gerçekleşmişti. Ocak-Ekim 2025 döneminde ise satışlar 1 milyon 293 bin 33 adedi bulmuş ve bu rakam geçen yıla göre %16,2’lik artışa işaret etmişti. Kredi kullanarak gerçekleşen konut satışları ise ekimde 23 bin 527 adet oldu. Toplam içinde ipotekli satışın payı %14,3’ü buldu.

REEL KAYIP AZALIYOR

Merkez Bankası tarafından açıklanan konut fiyat endeksi ise ekimde, bir önceki aya göre %1,6 oranında yükselmişti. Endekste yıllık artış %31,6 olurken, bu oran 12 aylık dönemde konut fiyatlarında ortalama %1 reel kayba işaret etti. Ancak reel düşüş, son ayların en düşük seviyesine geriledi. 3 büyük il için değişimlere bakıldığında ekimde İstanbul'da aylık artış %2,7, Ankara'da %1, İzmir'de %1,8 oldu.



