İran, İsrail'e yeni saldırı dalgası başlattı! Füzeler peş peşe havalandı
İsrail, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'dan yeni füze misilleme saldırılarının başlatıldığını duyurdu.
- İran'dan İsrail'e doğru füzelerin fırlatıldığı tespit edildi.
- Savunma sistemleri füzeleri engellemek için çalışıyor.
- Tehlikeli bölgelerdeki cep telefonlarına uyarı mesajları gönderildi ve halka sığınaklara gitme uyarısı yapıldı.
- Israel Hayom gazetesine göre İran'dan 4 füze fırlatıldı.
- İkinci füze saldırıları da düzenlendi ve hava savunma sistemleri müdahale etti.
- Saldırıların ülkenin orta kesimini hedef aldığı ve Kudüs'te uyarı alarmlarının çaldığı kaydedildi.
- Hava savunma sistemlerinin müdahalesi nedeniyle patlama sesleri duyuldu.
- Hizbullah ve İran, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana ilk kez eş zamanlı misilleme saldırısı düzenledi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin fırlatıldığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için çalıştığı kaydedildi.
Rejim değişikliği senaryosuna nükleer rest! Tahran'ın ilk hedefi Tel Aviv'in 'kalbi' Dimona
BÖLGE HALKI UYARILDI
Tehlikenin bulunduğu bölgelerde cep telefonlarına İran'dan yapılan füze saldırısına ilişkin uyarı mesajları gönderildiği ve alarmların çaldığı bölgelerdeki halka sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldığı bildirildi.
İran, Irak’taki muhalif Kürt grupları bombaladı!
Israel Hayom gazetesinin haberinde de İran'dan İsrail'e 4 füzenin fırlatıldığı ifade edildi.
İsrail ordusundan yapılan başka bir açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru ikinci füze saldırılarının düzenlendiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için çalıştığı aktarıldı.
İsrail basınında çıkan haberlerde de İran'dan düzenlenen saldırıların ülkenin orta kesimini hedef aldığı ve Kudüs'te uyarı alarmlarının çaldığı kaydedildi.
İran’da İsrail kazanmamalı!
PATLAMA SESLERİ VAR
Hava savunma sistemlerinin müdahalesi nedeniyle patlama sesleri duyuldu.
ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana Hizbullah ve İran bugün ilk kez eş zamanlı misilleme saldırısı düzenlemişti.