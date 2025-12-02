AKOM beklenen tarihi verdi! İstanbul'a kar yağışı geliyor
AKOM Başkanı Ergün Cebeci, İstanbul'da beklenen kar yağışı için tarih verdi. Cebeci, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki sürede kentin kar yağışı alabileceğini belirtti.
- İBB, Eyüpsultan'daki AKOM'da "Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı" düzenledi.
- Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı, uzun süreli hava tahminlerini paylaştı.
- Kar yağışının en muhtemel döneminin ocak başından şubat ortasına kadar olduğu öngörülüyor.
- Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak, sıcaklıklar ay sonunda düşecek.
- Bugün ülke genelinde parçalı bulutlu, doğu kesimlerde yağışlı, bazı bölgelerde sis/pus bekleniyor.
- Hava sıcaklıkları batı kesimlerde 1-3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM), "Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, toplantıda yaptığı konuşmada, uzun süreli hava tahminlerini paylaştı.
KAR YAĞIŞI İÇİN OCAK AYINI İŞARET ETTİ
Cebeci, "Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek. Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.
Toplantıda, İBB'nin kış şartlarıyla mücadele için ulaşım, tuz ve diğer hazırlıkları görüşüldü.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Rize, Artvin, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 1-3 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
Rüzgar: Genellikle güneyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 11
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 15
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 18
Adana: Az bulutlu 21
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22
Samsun: Parçalı bulutlu 16
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 15
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 5
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 14