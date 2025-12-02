Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani'nin Şırnak ziyaretinde uzun namlulu üniformalı peşmergelerle gezmesine tepkiler art arda gelmişti. MHP lideri Bahçeli de "Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir" dedi.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, önceki gün Şırnak'ın Cizre ilçesine yaptığı ziyaret büyük yankı uyandırdı.

Barzani; Valilik, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığı işbirliğiyle düzenlenen "4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu"na katıldı, Şerafettin Elçi'nin mezarını ziyaret etti.

BAHÇELİ: TEK KELİMEYLE REZALETTİR

Ancak bu ziyarette Barzani'nin uzun namlulu resmi üniformalı koruma askerleri tepki çekti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Türkgün'e verdiği röportajda Mesut Barzani’nin Şırnak’ta katıldığı sempozyumun şova dönüştürüldüğünü belirtti. Bahçeli, "Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik hak ve hukuku çiğnenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarına taammüden saldırıdır" dedi.

Bahçeli'den, Barzani'nin peşmergelerle gezmesine tepki: Tek kelimeyle rezalet!

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANLARI DA TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da X hesabından bir paylaşım yaparak; "Şırnak’ta Mesud Barzani’nin misafir edilmesi, kuşkusuz misafirperver milletimizin asaletidir. Biz hoş geldin demeyi biliriz; ama devletimizin çizgisini, protokolünü ve vakarını kimseye çiğnetmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin protokol kuralları dün başka, bugün başka değildir." demişti.

Cumhurbaşkanı danışmanlarından Mustafa Akış ise "Türkiye Cumhuriyeti misafirini Şırnak’ta koruyamayacak zayıf bir devlet değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Editör:GÖZDE NUR BAYAR

