Eyüpspor, Türkiye Kupası'nda 6 golle gruplara kaldı
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda ikas Eyüpspor, konuk ettiği Çankaya Spor Kulübü'nü 6-1 mağlup etti. Eflatun-sarılı ekip, kupada adını grup aşamasına yazdırdı.
- Eyüpspor'un golleri Svit Seşlar, Metehan Altunbaş, Ampem, Saiz, Sadia ve Legowski tarafından atıldı.
- Çankayaspor'un tek golünü Tunahan Akpınar kaydetti.
- Bu sonuçla Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara kaldı.
Süper Lig takımlarından ikas Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda Çankaya Spor Kulübü'nü konuk etti. İstanbul ekibi, 9'uncu dakikada Svit Seşlar, 15'inci dakikada Metehan Altunbaş, 25'inci dakikada Ampem, 82'nci dakikada penaltıdan Saiz, 85'inci dakikada Sadia ve 90+2'de Legowski'nin golleriyle karşılaşmayı 6-1 kazandı. Çankayaspor'un tek golü Tunahan Akpınar'dan geldi.
Bu sonuçla Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.
EYÜPSPOR: 6 - ÇANKAYA SK: 1
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Mahmut Gülle, Kerem İltangil
Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ulvan (Burak Işık dk. 83), Baran Ali Gezek, Mendy, Hail Akbunar (Berhan Kutlay Şatlı dk. 72), Taşkın İlter, Saiz, Yalçın Kayan (Legowski dk. 46), Seşlar, Ampem (Sadia dk. 46), Metehan Altunbaş (Ömer Bedir Kara dk. 83)
Çankaya SK: Kaan Çinkaya, İsmail Cem Kara, Muhammet Araz, Ümit Kurt (Said Osman Oğultay dk. 78), Yusuf Tekin, Oğuzhan Kandemir, Ada Osman, Salih Baştunçoğlu (Mehmet Can Güngör dk. 78), Tunahan Akpınar (Erk Barış Eseller dk. 72), Celil Çelikel (Engin Ekin Ekinci dk. 85), Yasin Kasal (Kerem Demir dk. 85)
Goller: Seşlar (Dk. 9), Metehan Altunbaş (Dk. 15), Ampem (dk. 25), Saiz (Dk. 82 pen.), Sadia (Dk. 85), Legowski (Dk. 90+2) (Eyüpspor), Tunahan Akpınar (Dk. 48) (Çankaya SK)
Sarı kartlar: Lewogski, Talha Ulvan (Eyüpspor), Muhammet Araz (Çankaya SK)