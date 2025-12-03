Birleşmiş Milletler’in Afrika’daki kritik barış operasyonlarında güvenlik dengeleri değişiyor. Türkiye, uluslararası ihalede rakiplerini geride bırakarak BM zırhlı araçlarının korunması görevini üstlendi. Aser Technology’nin geliştirdiği yerli ve milli RF bozucu sistemler, barış gücünü uzaktan kumandalı patlayıcılar, 4.5G–5G tabanlı tehditler ve insansız hava araçlarına karşı koruyacak.

Türkiye, BM zırhlılarını korumaya hazırlanıyor. Türk savunma sanayiinin dikkat çeken şirketlerinden Aser Technology, BM’nin Afrika operasyonlarında kullanılan zırhlı araçlara radyo frekansı (RF) bozucu tedarik ederek kritik bir projeye imza attı.

20 YILLIK TECRÜBE BM SEVİYESİNE TAŞINDI

Aser Technology Genel Müdürü Ertan Murat, şirketin uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcılara (IED) ve insansız hava araçlarına karşı etkili taktik sınıfı elektronik savaş bozucu sistemler ürettiğini söyledi.

Murat, projeyi şöyle aktardı:

"20 yılı aşkın bir süredir Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sinyal bozucu projelerinde hizmet verdik ve gerçek sahadaki koşulları karşılayan yeni sinyal bozucu teknolojiler geliştirdik."

Murat ayrıca, ürünlerin 4.5G ve 5G sistemleri, insansız hava araçları ve GNSS frekans bantları dahil olmak üzere çok geniş bir spektrumda etkili şekilde görev yapabildiğini ifade etti.

GENİŞ SPEKTRUMLU KORUMA: 4.5G, 5G VE İHA TEHDİTLERİNE KARŞI

Aser’in sistemleri, elektronik savaş alanında kritik görülen geniş bant spektrumunda sinyal bozucu koruma sağlıyor. Özellikle Afrika’daki karmaşık güvenlik ortamı düşünüldüğünde, BM araçlarının yeni nesil tehditlere karşı güvenliğinin artırılması dikkat çekiyor.

ULUSLARARASI İHALEDE TÜRKİYE ÖNE ÇIKTI

İhale kapsamında şirket, BM zırhlı araçlarına yönelik tüm RF bozucu teslimatlarını tamamladı.

Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki ilerleyişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son yıllarda vurguladığı yerli ve milli üretim hedefleri doğrultusunda küresel arenada dikkat çekmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapmasını öngören ABD tasarısını kabul etti.

