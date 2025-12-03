Günlük hayatı kolaylaştıran yapay zeka araçlarına gösterilen yoğun ilgi, yer yer erişim problemlerini de beraberinde getiriyor. Fazla kullanımdam kaynaklı çöktüğü düşünülen ChatGPT'nin çalışmaması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, "Chatgpt çöktü mü?" sorusuna cevap aranıyor.

Milyonlarca kullanıcının günlük hayatında yoğun olarak kullandığı yapay zeka platformu ChatGPT, 3 Aralık Çarşamba günü yaşanan erişim sorunları nedeniyle gündemde geldi.

Kullanıcılar platformun çalışıp çalışmadığını ve sorunun ne zaman çözüleceğini merak ediyor.

Chatgpt çöktü mü? Yapay zeka aracında son durum merak ediliyor

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?

3 Aralık 2025 Çarşamba günü itibarıyla ChatGPT çökmemiştir. Şu anda uygulamaya girilirken herhangi bir aksaklık yaşanmamıştır.

Küresel çapta web sitelerindeki kesintileri raporlayan Downdetector'a bakıldığında son olarak dün akşam ChatCPT'de erişim sorunu yaşanmıştır.

2 Aralık 23.00'de ChatGPT ile ilgili hata bildirimlerinde ani ve ciddi bir artış gözlemlendi.

