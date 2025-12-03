Türkiye ve Avrupa'da WhatsApp'ta yaşanan kesintiler, kullanıcının gündeminde yer alıyor. WhatsApp'ta aksaklıklar yaşandığına dair bildirimler atılırken sosyal medya kullanıcıları "WhatsApp çöktü mü, neden girilmiyor?" sorusuna cevap aranıyor.

Türkiye ve Avrupa genelinde Google servislerinde aniden yaşanan erişim problemleri, milyonlarca kullanıcının dikkatini çekti.

Günün en çok kullanılan platformları olan arama motoru WhatsApp'a girişte sıkıntılar yaşandığına dair bildirimler atıldı.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

3 Aralık 2025 Çarşamba günü Çarşamba günü WhatsApp çökmemiştir. Şu anda uygulamayı sorunsuz bir şekilde erişim sağlanabiliyor.

WHATSAPP'A NEDEN GİRİLEMİYOR?

Yetkililer, WhatsApp'ta teknik bir aksaklıki olmadığını açıkladı.Kullanıcılar, Kullanıcıların cihaz veya internet sağlayıcılarını kontrol etmesi tavsiye ediliyor.

İNTERNET ERİŞİMİ DÜZELDİ Mİ?

Yaklaşık bir saat süren erişim sorunu, teknik ekiplerin hızlı müdahalesiyle tamamen çözüldü. Gmail, YouTube ile Google Drive dâhil tüm Google hizmetleri yeniden normal şekilde kullanılmaya başlandı.

