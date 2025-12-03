Elektronik Yabancı Dil Sınavı için başvurular başladı. ÖSYM’nin bilgisayar ortamında uyguladığı e-YDS, Ocak ve Aralık dönemlerinde çok sayıda adayın katılımıyla gerçekleşecek. Başvuru ekranı, sınav tarihi ve detaylar araştırılıyor.

ÖSYM tarafından çeşitli dillerde düzenlenen Elektronik Yabancı Dil Sınavı’nın (e-YDS) yeni başvuru takvimi açıklandı. Dil tazminatı almak, akademik kadrolara başvurmak veya YDS muadili bir sınava girmek isteyen adaylar, e-YDS 2025/12 başvuru ekranını incelemeye başladı. Sınavın elektronik ortamda uygulanması nedeniyle sonuçlar aynı gün açıklanacak.

E-YDS BAŞVURULARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

e-YDS 2025/12 İngilizce başvuruları 3 Aralık Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla başladı. Başvurular 11 Aralık 2025 saat 23.59’a kadar devam edecek. ÖSYM, her sınav dönemi için e-sınav merkezlerinin kontenjanlarını başvuru ekranında görüntülüyor.

Başvuru sürecinde kontenjanlar dolduğunda ödeme ekranı kapanıyor. Bu nedenle adayların sınav ücretini geciktirmeden yatırması önemli. Kapasite dolması halinde başvuru süresi resmi bitiş saatinden önce kapanabilir.

e-YDS başvuru ekranı 2025! e-YDS 2025/12 başvurusu nasıl yapılır?

E-YDS BAŞVURU EKRANI 2025!

Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapıyor. e-YDS, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan elektronik sınav merkezlerinde uygulanacak. Sınav başvurusu ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden yapılıyor.

Sınav başvurusu tamamlandıktan sonra sistem, “Başvuru Kayıt Bilgileri” belgesini oluşturuyor. Adayların bu belgeyi indirmesi ve saklaması öneriliyor. ÖSYM, bankadan ödeme kabul etmediği için başvurular yalnızca kredi kartı veya banka kartıyla yapılabiliyor.

E-YDS BAŞVURU

e-YDS başvuru ekranı 2025! e-YDS 2025/12 başvurusu nasıl yapılır?

E-YDS 2025/12 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-YDS başvurusu AİS üzerinden adım adım yapılıyor. Adaylar önce ÖSYM sistemine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yaparak yeni başvuru bölümünden “e-YDS 2025/12 İngilizce” seçiliyor ve sınav dili ile sınav merkezi belirleniyor.

Bilgilerin kaydedilmesinden sonra ödeme ekranı açılıyor. Ücreti ödeyen adayların başvuruları geçerli sayılır. Adayların sınav merkezi tercihi, başvuru tamamlandıktan sonra değiştirilemeyecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası